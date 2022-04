In vendita la casa (extralusso) di Raffaella Carrà

A quasi un anno di distanza dalla morte (5 luglio 2021), è stata messa in vendita la casa di Raffaella Carrà.

Siamo in zona Vigna Clara-Vigna Stelluti, precisamente in via Nemea 21, in una delle zone più prestigiose della Capitale, scelta da numerosi vip per abitare.

L'appartamento di Raffaella Carrà in vendita

E' qui, che in un condominio di lusso, la cantante ha vissuto per moltissimi anni. Un appartamento di 450 metri quadrati, sviluppato sull'intero piano di una palazzina. Tre ingressi indipendenti più diverse terrazze. Una zona giorno con 5 vani e 3 bagni e una zona notte con 9 camere da letto e 9 bagni. Presenti nella casa anche una palestra e una sala trucco.

La casa è messa in vendita dall'agenzia Remax e l'annuncio è tuttora presente sul sito Cercasicasa.it: "Siamo nel cuore di Roma nord, a due passi dalla chiesa di Santa Chiara. Lì - si legge sul sito di annunci immobiliari - c'è un comprensorio di 15 palazzine di lusso, con tanto di parco, piscina, campi da tennis e portineria h24. La Remax propon ottimo/ristrutturato".

Le foto che girano in rete mostrano una casa dai colori pastello, molto luminosa, un ampio salone con proiettore per la tv, una romantica camera da letto, una vetrata grande che affaccia su uno dei terrazzi. Non si conosce il prezzo dell'immobile di lusso, la trattativa è privata.

Foto dal sito www.cercasicasa.it