Piante resistenti all'afa romana: quali mettere in giardino o sul balcone

L'estate è arrivata, l'afa romana anche e molte piante nei giardini e sui balconi iniziano a soffrire. Cosa fare? Sicuramente nei mesi più caldi dell'anno è bene piantare le specie più resistenti al caldo.

Non solo le classiche piante succulente (ottime comunque in estate perché necessitano di poca acqua), ma anche altre varietà in grado di resistere alle alte temperature. Quali sono le piante da mettere su balcone e terrazzo in estate?

Le piante resistenti al caldo

Sono diverse le piante ideali da piantare in estate, che restano verdi anche nei periodi più caldi e regalano fiori colorati piccoli o grandi. Vediamo qualche esempio: