Le piante antizanzare esistono: quali sono le più efficaci

Il caldo è arrivato e, purtroppo, anche le zanzare. C'è chi ricorre alle zanzariere, chi agli spray repellenti e agli intramontabili zampironi, E mentre qualcuno opta per zanzariere scorrevoli, a scomparsa, magnetiche o di altro tipo, anche le piante sul balcone o in giardino possono accorrere in aiuto. Le cosiddette piante antizanzare.

Ci sono alcuni fiori e piante, infatti, il cui odore infastidisce gli insetti (zanzare comprese) allontanandoli in maniera del tutto naturale. Dalla più nota citronella, fino al geranio, vediamo nel dettaglio quali sono le piante da acquistare in questo periodo dell'anno:

Tutte le piante antizanzare

Citronella

Iniziamo da un odore che diventa molto familiare in estate: quello della citronella. Acquistiamo spray, cerotti, creme a base di questa pianta perché è risaputo che il suo profumo infastidisce le zanzare. Ma forse non tutti sanno che la citronella la si può anche piantare sul balcone o in giardino. Si tratta di una pianta erbacea appartenente alle Graminacee, facile da coltivare e con delle belle foglie verdi che formano lunghi fili d'erba profumatissimi.

Lavanda

Anche la lavanda è una pianta poco amata dalle zanzare. Il suo profumo intenso è sgradito agli insetti. Si tratta di una pianta ornamentale molto bella da tenere in vaso o da piantare nel terreno e che non richiede grande cura.

Erba Gatta

Appartenente alla famiglia delle Labiate, è una pianta erbacea che richiede poche cure. Il suo odore, simile a quello della menta, è sgradito agli insetti, zanzare comprese.

Calendula

Una pianta appartenente alla famiglia delle Composite, con fiori colorati molto belli. Si adatta a qualsiasi terreno, ama il sole e sprigiona un odore intenso che poco piace a zanzare, vespe, api e altri insetti.

Gerani

I Gerani sono un fiore molto diffuso, decorativo, disponibile in tanti colori e specie. Questa pianta erbacea ha un potere repellente. Ottima idea quella di adornarci davanzali e terrazzi in estate.

Verbena odorosa

La verbena odorosa, pianta delicata, dai piccoli fiori bianco-violacei, emana profumo di limone che gli insetti non amano affatto.

Sono consigliate per allontanare le zanzare da casa anche le seguenti piante: