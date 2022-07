Un giardino a misura di bambino: ecco come realizzarlo

L'estate è sinonimo di libertà, soprattutto per i bambini. Dopo un lungo inverno trascorso tra casa, scuola e attività sportive (magari al chiuso anche queste), si può finalmente trascorrere tanto tempo all'aperto.

Se, in casa, si ha la fortuna di avere uno spazio all’aperto, come un giardino o un terrazzo, è arrivato il momento di pensare a come organizzarlo per rendere la loro estate indimenticabile.

La casetta in giardino

La casetta di legno piace sempre a tutti i bambini, di qualunque età. E' il posto perfetto in cui trascorrere del tempo in compagnia degli amici, ma è anche il nascondiglio ideale in cui inventare tante storie e avventure oppure condividere una gustosa merenda in compagnia degli adulti. In mancanza di spazio, anche una tenda da campeggio può essere divertente per i più piccoli.

Una piccola spiaggia

Per i bambini che adorano il mare e la sabbia, si può ricreare una piccola spiaggia in balcone. Basta prendere una vasca e riempirla di sabbia. Non solo: nei negozi di giocattoli e nelle edicole si possono trovare anche delle speciali sabbie magiche colorate, atossiche e che non sporcano. E il divertimento è assicurato.

Altalene e scivoli

Un grande classico sempre amato dai bambini sono scivoli e altalene. Se si possiede un ampio spazio, questi sono giochi che non stancano mai. L’importante è scegliere modelli stabili, sicuri e adatti all’età dei bambini e guardarli giocare liberamente in compagnia dei loro amici. Se poi non hai lo spazio a sufficienza, puoi sostituirli con l’amaca, l’effetto non sarà uguale, ma i bimbi potranno divertirsi e dondolarsi come farebbero su una vera altalena.

Giochi rinfrescanti

In estate, con le alte temperature è bene creare anche dei giochi refrigeranti, magari posizionando in giardino una piscina gonfiabile o organizzando giochi d'acqua con palloncini, pistole d'acqua.

Spazio per la creatività

In generale in ogni giardino o terrazzo dovrebbe esserci un angolo dedicato ai più piccoli di casa, con un tavolino e una sedia a sua misura, fogli, colori, materiale che possa stimolare la loro creatività.

Coltivare l’orto

L’estate è tempo di divertimento ed è possibile insegnare ai bambini piccole responsabilità ma in modo semplice, un esempio perfetto è prendersi cura insieme a loro di un orticello. Basta riservare una piccola area all’interno del giardino e iniziare a seminare fiori o piante di cui i bambini si occuperanno giorno dopo giorno.

Un cinema in giardino

Con le temperature alte è piacevole trascorrere le serate all’aperto, se vuoi condividere un bel momento con i piccoli, puoi scegliere di allestire un piccolo cinema sotto le stelle. Basta munirsi di un telo, un proiettore, scegliere il film o il cartone animato da vedere e la serata sarà di sicuro indimenticabile.

