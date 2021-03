Cura delle piante in primavera: consigli per una fioritura perfetta

L'inverno sta per volgere al termine e nasce, in molti, il desiderio di sistemare il balcone o il giardino, con fiori e piante nuove. La primavera è la stagione della fioritura, dunque, via libera ai colori, alle varietà di fiori, alla vivacità. E' tempo di rinnovare.

Dedicare una giornata a potare le piante, a rimuovere quelle che l'inverno ha seccato, per piantarne di nuove, è l'ideale per ritrovare il buonumore e dare il benvenuto alla nuova stagione. Per ottenere un balcone sfavillante o un giardino variopinto, però, è necessario seguire alcuni consigli, svolgere alcuni passaggi e - ovviamente - scegliere le piante giuste.

In questa guida vi mostriamo qual è l'iter da seguire per una fioritura perfetta.

La potatura

E' fondamentale iniziare sempre dalla potatura delle piante. Soprattutto se nei mesi freddi, con pioggia e intemperie, non l'avete fatto, la primavera è il momento giusto per infilarvi i guanti da giardinaggio e mettervi all'opera. Eliminate tutte le parti secche, in modo che le piantine possano tornare a germogliare e, se necessario, buttate le piante ormai morte.

Rinvasare le piante

Alcune piante avranno bisogno di essere rinvasate per poter crescere al meglio in primavera. Per eseguire la rinvasatura, rimuovete la pianta dal vecchio vaso e posizionatela in un vaso più grande con maggiore quantità di terra. Vedrete che soddisfazioni vi darà con l'arrivo della stagione mite.

Annaffiare le piante

Se, in inverno, la pioggia ha fatto il suo dovere molto più di voi, con l'arrivo delle giornate soleggiate e con l'aumento delle temperature, sarà necessario annaffiare più spesso le vostre piante e i vostri fiori. Potrete farlo con un classico annaffiatoio oppure installare un sistema di irrigazione (troverete tantissime soluzioni sul mercato). E' consigliato anche l'utilizzo di un fertilizzante (quello adatto alla pianta in questione) per favorire lo sviluppo primaverile di nuove foglie e fiori.

Quali piante scegliere in primavera

Con l'arrivo della primavera avrete davvero l'imbarazzo della scelta su quali piante acquistare. Sicuramente tra i fiori di stagione ci sono le primule, le viole e tutte le bulbose, ottime perchè fioriscono in questo periodo.