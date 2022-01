Stretta contro lo spaccio al Quarticciolo: due pusher in manette. Salvato un uomo in overdose

Due pusher in manette ed un consumatore salvato da una overdose. E' il bilancio della serrata attività di controllo messa in atto dagli uomini della guardia di finanza al Quarticciolo. Primo a finire in manette un cittadino tunisino, fermato mentre cedeva delle dosi di cocaina ad un acquirente. Durante il fermo il nordafricano ha opposto resistenza alle fiamme gialle provocando delle lesioni ad un militare, poi refertato con quattro giorni di prognosi. Dovrà rispondere dei reati di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il secondo arresto invece è di un giovane 19enne romano, già conosciuto ai finanzieri per il suo curriculum criminale. I militari sono intervenuti proprio nel momento in cui quest'ultimo era stato avvicinato da un tossicodipendente. Lo spacciatore è stato quindi trovato in possesso di 9 involucri di cocaina e uno di hashish oltre alla somma di denaro di 90 euro.

L'attività dei baschi verdi si è però mostrata fondamentale non solo per l'arresto ma soprattutto per il tempestivo contributo prestato al cliente che dopo aver manifestato i primi sintomi dell'overdose, è stato soccorso e poi affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale evitando il peggio. Attualmente il ragazzo di origini bosniache è ricoverato in prognosi riservata ma pare sia fuori pericolo.