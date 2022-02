Decoder a scomparsa: la soluzione "mini" per il digitale terrestre

Il nuovo digitale terrestre è in arrivo e, dunque, è tempo di acquistare un televisore nuovo oppure di ricorrere al decoder. Non tutti, infatti, sono disposti a cambiare la propria tv (nonostante ci siano anche dei bonus a disposizione).

Il decoder è un'ottima soluzione - sicuramente più economica - per continuare a vedere tutti i programmi dalla propria tv. Se alcuni di questi apparecchi risultano ingombranti, esistono anche dei mini decoder che permettono di non perdere le trasmissioni preferite senza rovinare il design della stanza.

Decoder a scomparsa

Per poter guardare tutti i programmi in onda in tv senza rinunciare aldesign della cucina, del soggiorno o della camera da letto, è possibile optare per i decoder a scomparsa. Si tratta di mini decoder che si collegano nella parte posteriore della televisione così da integrarsi perfettamente all’apparecchio e passare inosservati.

Una soluzione consiglaita soprattutto se si ha un televisore a schermo piatto posizionato al muro, perché riesce a mimetizzarsi e con lo spessore ridotto non crea ingombri.

Come installare un decoder

L’installazione del decoder a scomparsa per il digitale terrestre è molto semplice. Basta avere una televisione che disponga di porta usb e inserire il mini decoder. A questo punto non resta che collegarlo all’alimentatore e il gioco è fatto, in un attimo sarà possibile continuare a vedere i propri programmi preferiti.

Non solo tv: smartphone e tablet

I decoder a scomparsa, proprio come quelli “classici”, possono interagire senza problemi con i tablet e gli smartphone. Così si può ottenere il controllo delle funzioni da remoto. Questa tipologia di decoder, inoltre, è facilmente gestibile tramite app specifiche. Altre app, invece, trasformano il dispositivo in un client multimediale: in pratica, il decoder a scomparsa riesce a ricevere o riprodurre tantissimi contenuti, come ad esempio fotografie, musica e video, una funzione che si ispira direttamente a quella presente nelle tv di ultima generazione.

Esistono infine delle applicazioni legate al decoder a scomparsa per avere a disposizione la funzione “smart screen”, utile per visualizzare sul display del telefono oppure del tablet tutti i programmi televisivi che sono stati sintonizzati dal decoder. Si tratta di un modo ottimo per vedere la tv in qualsiasi stanza, sfruttando sempre la rete wi-fi domestica.

