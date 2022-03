Roma: Zaniolo-Juventus la mossa giusta per tutti Contro l'Udinese è arrivata l'ennesima prestazione deludente di Zaniolo. Il classe '99 è sul taccuino della Juventus e la sua cessione potrebbe rivelarsi utile per tutti

Ad Udine la Roma ha trovato il pareggio grazie ad un altro rigore ricevuto in pieno recupero e realizzato da Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma ha così in parte riscattato la sua pessima prestazione, al contrario di tanti suoi compagni, compreso Zaniolo. Il numero 22 romanista continua la sua stagione di ombre (tante) e luci (pochissime). Ieri alla Dacia Arena è stato letteramente annullato da Rodrigo Becao, che col tutto rispetto non è certo Alessandro Nesta, per restare nel GRA. Mourinho temeva di perdere Zaniolo, diffidato, per il Derby di domenica prossima, ma forse non sarebbe stato un dramma, così come non lo sarebbe la sua cessione in estate direzione Juventus.

I numeri di Zaniolo in questa annata sono di molto al di sotto delle aspettative. I gol si contano sulle dita di una mano: quattro equamente divisi fra Serie A e Conference League. Non bastano invece due mani per contare i cartellini ricevuti dal calciatore: ben 11 cartellini gialli, 2 rossi, tre partite saltate per sanzioni disciplinari. Un numero così elevato da far concorrenza a Mancini, che ha almeno l'attenuante di essere un difensore. Mourinho le sta provando tutte per rendere Zaniolo centrale nel suo progetto, prima provandolo esterno nel 4-2-3-1 senza ottimi risultati, poi da seconda punta a supporto di Abraham dove ha giocato le sue poche buone prestazioni e pure come esterno in un tridente puro. Nonostante i vari ruoli Zaniolo non ingrana. Tante proteste, gioco solitario e ricerca ossessiva del gol e di tiri da posizioni impossibili. Da solo spesso cerca, senza risultati, di trascinare la Roma magari anche per scrollarsi di dosso i due brutti infortuni che lo stanno condizionando, più mentalmente che fisicamente.

Zaniolo è stato vittima di due gravi infortuni che ne hanno frenato l'ascesa. Ad inizio 2020 la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione al menisco poi salta tutta la stagione successiva per la rottura del legamento del ginocchio sinistro. Un doppio infortunio pesante che incide senza dubbio, come è successo a Giuseppe Rossi ad esempio altro giocatore di talento ma tartassato dagli infortuni gravi. Zaniolo fisicamente è stato recuperato ma ogni volta che scende in campo sembra voglia dimostrare sempre qualcosa in più di quello che può in primis a se stesso perchè in fondo sa anche lui che le sue prestazioni non sono più come quelle precedenti l'infortunio.

Il rendimento di Zaniolo in questa stagione è da vero flop. Nonostante questo però è difeso ad oltranza dall'ambiente Roma, che lo coccola in maniera esagerata. "Ha gli arbitri contro" la frase più quotata e anche Mou difende l'indifendibile. Nel post Udinese, dove è stato annullato da Becao: "Zaniolo l'ho visto bene ma ha giocato condizionato (da Di Bello, ndr)". Attenuante inverosimile. Questo ad esempio alla Juve non sarebbe successo dove se sbagli finisci sullo sgabello. Chiedere a Bonucci.

Alla luce di ciò la Juventus può essere l'occasione giusta per tutti. I bianconeri lo hanno inserito nella lista della spesa da anni, lui non ha mai nascosto il suo tifo juventino, la Roma può monetizzare e investire. Infatti Zaniolo è l'unico nome spendibile dalla Roma a determinate cifre, 40/50 milioni (base per trattare per i giallorossi). Con questa somma cash Tiago Pinto e Mou potrebbero dunque andare a rafforzare una rosa che ha tante lacune sugli esterni e in attacco in particolar modo. Inoltre Zaniolo va in scadenza nel 2024 e al momento di rinnono non se ne parla, quindi avvicinarsi sempre di più alla deadline del contratto potrebbe rivelarsi un pericoloso boomerang con la Juve in agguato.

Fra Zaniolo e la Roma c'è un rapporto speciale, ma bisogna anche guardare i risultati che sono deludenti. Il sacrificio, che vedendo le prestazioni tanto sacrificio non è, sul mercato di Zaniolo può essere l'opportunità per la Roma per l'ennesima ricostruzione ma può essere anche l'oocasione di rilancio per lo stesso calciatore che cambiando ambiente può crescere, maturare e ritrovarsi.