Tudor ultimo colpevole di una stagione nefasta La Lazio continua a crollare a picco. Il cambio in panchina non ha sortito effetti e il croato si ritrova a guidare una nave in una tempesta iniziata con gli addii di Tare e Milinkovic

Tudor (Photo by Alfredo Falcone/LaPresse)

In una settimana Igor Tudor è passato dalle stelle alle stalle. Dal debutto con vittoria con la Juve in campionato alla sconfitta nel Derby, passando per la caduta in semifinale in Coppa Italia. In pochi giorni la stagione della Lazio si è indirizzata verso la totale delusione (in atteso del ritorno di coppa con i bianconeri). Il tecnico croato però non è il principale colpevole di un’annata nefasta per mondo biancoceleste, avviata con i due grandi addii di Milinkovic-Savic e Tare, con un Sarri che sembrava aver capito tutto già ad agosto.

Maurizio Sarri aveva mostrato i primi segni di malumore già ad inizio campionato criticando il mercato biancoceleste. Milinkovic non è stato sostituito degnamente e né Lotito e né Fabiani sono riusciti a fare i colpi alla Tare. Il ds albanese, tanto criticato, nonostante qualche fiasco era riuscito negli anni a costruire con un budget limitato una Lazio importante con colpi mirati. La campagna acquisti del secondo anno di Sarri è stata super positiva e si è visto con la squadra arrivata al secondo posto della classifica. La Lazio 2023/2024 non ha seguito un dettame di quelli richiesti dall’allenatore e l’Aquila non ha mai spiccato il volo, se non dai gironi agli ottavi di Champions League.

Dei nuovi acquisti targati Fabiani e Lotito, l’unico che gioca con continuità e risultati è Guendouzi spesso fra i migliori in campo. Il resto vede il campo poco e male fra Castellanos e Isaksen (che qualche numero l’hanno mostrato ma ancora molto acerbi) e Kamada grande flop.

Sarri non ha avuto la forza di cambiare il suo gioco, improponibile con questa nuova Lazio voluta dal duo Lotito-Fabiani, e ha detto basta anche perché l’aria nello spogliatoio era cambiata. Tudor ora si ritrova nelle stesse condizioni del suo predecessore, se non peggiori. Il cambio in panchina, per volontà di Sarri, non ha sortito effetti, nessuna scossa è arrivata e la Lazio mostra sempre difficoltà specie a rendersi pericolosa. Le scelte del nuovo allenatore non convincono, con la piazza che si lamenta per risultati e soprattutto intensità e voglia messa in campo. La Lazio ha paura e si vede e obiettivi ormai, salvo miracolo in Coppa Italia, non ce ne sono più. In tanti diranno addio al termine di questa annata e Tudor dovrà da adesso ricostruire una squadra che meno di un anno fa arrivava seconda dietro al Napoli dello scudetto.

Lo scacco matto a Tare è stata la mossa che ha fatto crollare l’era Sarri all’inizio e che ora travolge un Tudor che dovrà sporcarsi e non poco le mani per rianimare una squadra allo sbando.