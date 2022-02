Le pagelle del calciomercato: Roma bene ma non benissimo, Lazio assente ingiustificata La Roma si è rinforzata con due acquisti e tante cessioni, ma la distanza con le big resta. Lazio ferma, nessun rinforzo degno di nota per Sarri

Il mercato invernale si è concluso. Soddisfatti o no, è tempo di bilanci per le due squadre della Capitale. Per valutare l’operato di Roma e Lazio sono due i punti da osservare: 1) Le squadre si sono rinforzate?, 2) La distanza con chi le precede in classifica è diminuito?.

La Roma e Tiago Pinto hanno lavorato parecchio in entrata e in uscita, un 7 in pagella sotto questo punto di vista se lo meritano. Maitland-Niles e Sergio Oliveira sono stati i due innesti giallorossi arrivati nei primi giorni di mercato e che si sono subito ritagliati ruoli da protagonisti assoluti, specie il portoghese già autore di due gol, di cui uno vittoria. Non due nomi da urlo, ma due giocatori funzionali per Mou che aveva chiesto un giocatore da utilizzare in alternativa o in aggiunta a Karsdorp e un centrocampista di qualità ed esperienza, ed è stato accontentato. Lo Special One è stato pure soddisfatto sul fronte delle uscite. La Roma in un mese si è liberata (fra prestiti e cessioni) di: Villar, Borja Mayoral, Fazio, Calafiori e Reynolds tutti giocatori fuori dal progetto di Mou. Il voto poteva essere molto più alto. Due le pecche. La prima il mancato arrivo del regista, ruolo scoperto a Trigoria e che Mourinho sta inseguendo dalla scorsa estate. Il ruolo è delicato e la scelta deve essere ponderata ecco perché a giugno ci si aspetta un innesto importante, e qui sta il merito di Tiago Pinto di non prendere tanto per prendere Danilo Pererira, mediano offerto dal Psg. Secondo motivo Diawara e Santon ancora sotto busta paga. Il guineano col suo tentennamento ha fatto sfumare diverse trattative (Venezia e Valencia) mentre l’italiano, fuori rosa, ha rifiutato offerte estere e non ha trovato l’accordo col club per la rescissione del contratto. Tirando le somme però, sì la Roma si è rafforzata.

Capitolo Lazio. Il voto in pagella è basso. 5. Tante piccole cessioni che hanno consentito al club di risparmiare su ingaggi (non altissimi escluso Muriqi), ma che non hanno portato a innesti rilevanti. I due “colpi” biancocelesti sono Kamenovic (classe 2000) e Cabral (’98). Il primo, terzino sinistro serbo, era stato bocciato da Sarri già in estate, quando non fu tesserato, ma Lotito aveva dato la sua parola a Kezman agente del calciatore (e di Milinkovic e Marusic) e al Cukaricki, (vecchio club di Kamenovic). Il secondo Cabral è un attaccante esterno con pochi gol all’attivo e poche presenze con lo Sporting Lisbona. Un ripiego degli ultimi minuti dopo i tanti no ricevuti. Sarri sicuramente non è soddisfatto voleva un difensore (Casale) e un attaccante affidabile, rodato per la Serie A. A Formello non è arrivato nulla di ciò e Sarri non l’ha presa bene. Che Lotito dopo grandi annunci ha già abbondonato il progetto Sarrismo?.

Il tasto dolente per entrambe le squadre arriva sul paragone con le squadre che stanno davanti in classifica. La Roma ha colmato il gap con Fiorentina (che ha perso Vlahovic e dietro ai giallorossi in classifica ma con una partita in meno) e ha di poco accorciato le distanze sull’Atalanta (perso Gosens ma preso Boga), Milan e Napoli immobili sul mercato. Non c’è partita invece con Inter e Juventus regine del mercato. Ma per puntare ai primi quattro posti della classifica il mercato giallorosso è incompleto. Sergio Oliveira e Maitland-Niles, rinforzano sì la Roma ma le distanze con le altre big del campionato ci sono eccome.

Se la Roma ha un po' accorciato la distanza dai top team del campionato, di certo non l’ha fatto la Lazio. Nessun big perso, fortunatamente per Sarri, ma la squadra è rimasta ferma senza cambiare i rapporti di forza, anzi indebolendosi al cospetto delle avversarie. Probabilmente ha guadagnato soltanto qualcosa sulla Fiorentina, più per la perdita Viola che per propri meriti.

Il mercato di gennaio è sempre imprevedibile. Migliora, peggiora, serve a fare bilanci. Tenendo a mente le due chiavi di lettura si può dire con tranquillità che la Roma è promossa ma in estate si dovrà impegnare di più, la Lazio è senza alcun dubbio rimandata a settembre.