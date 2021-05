Buona festa della mamma

Nella Converti

A 10 anni volevo fare la cacciatrice di vampiri, a 11 l’anatomopatologo, a 12 ho deciso di utilizzare la mia voce per far sentire più forte quella degli altri. Rappresentante alle scuole medie per due anni, poi 4 al Liceo Amaldi che è grande come una città e altri 4 nella facoltà di giurisprudenza. Ho ancora uno storico megafono reliquia di quel che resta della mia movimentata gioventù. Dal 2017 ho scelto di militare nel PD perché avevo tanta voglia di fare la mia parte nella comunità. E quale migliore sezione della “Alan Kurdi” di Tor Bella Monaca che si trova a via dell’Archeologia? Per me è anche un posto pieno di bellezza e voglia di lottare ostacolata da un ascensore sociale in panne da troppo tempo. Così, un giorno, insieme ad un gruppo di sognatori come me, ho fondato una associazione che si chiama Bella Vera, con la quale a Tor Bella Monaca proviamo a fare delle cose belle, ma soprattutto utili: presentazioni di libri, concerti, corsi di fotografia, passeggiate fotografiche, cineforum, dibattiti. In altre parole: una comunità che resiste.