A Tor Bella Monaca con lo Stato in vetrina non ci facciamo niente Il dispiegamento di forze all'alba del 7 settembre non è da condannare, ma fa parte di una sceneggiatura nota agli abitanti che cercano risposte e non solo lampeggianti e porte sfondate con le mazzette: a cosa è servito?

Giovedì all’alba non sono stata svegliata dagli elicotteri perché non vivo più lì, accanto a Tor Bella Monaca, ma a pochi chilometri di distanza. Eppure è come se lo avessi vissuto anche io, il blitz delle forze dell’ordine. Un déjà-vu, sempre la stessa amara serie tv: i lampeggianti blu, le sirene e le porte delle cantine e delle case sfondate a colpi di mazzette.

Un dispiegamento spettacolare tra forze dell’ordine e istituzioni di ogni ordine e grado. Tutti i pezzi di una sceneggiatura che gli abitanti conoscono benissimo, anche perché blitz più annunciato di questo non c’era: l’ennesimo copione da Stato in vetrina. Il mio non è un attacco a priori ad operazioni che, in passato, per fortuna, hanno sgominato intere reti criminali. Ma vi chiedo di porvi almeno una domanda, la stessa che mi sono posta io in queste ore: “Cosa abbiamo ottenuto?”.

C’è chi, nel cuore della notte, si è trovato una torcia puntata in faccia: una madre che ha dovuto tranquillizzare la figlia terrorizzata che chiedeva “Mamma ma perché vengono a cercarci?”. Chi invece mi ha detto: “Evviva, è la volta buona che li portano via da qui”. Conoscendo però già la scontata verità: dopo qualche ora, come ho potuto verificare di persona, lo spaccio è ricominciato. E poi c’è chi non ha più fiducia nelle istituzioni, perché sa che la realtà che vive ogni santo giorno non cambierà così, perché sì ha scelto di non cedere alle lusinghe delle mafie, ma continuerà a lavorare a fatica e a guadagnare 800 euro al mese, o chi, nelle case dei blitz continua a vivere in condizioni disumane e a breve perderà anche il reddito di cittadinanza per cui non saprà più come campare ma, state sicuri, un modo qualcuno glielo troverà, se non ci pensa lo Stato. Quel qualcuno è uno dei clan.

A Tor Bella Monaca non esiste solo il nero delle mafie e il bianco di chi le subisce e combatte giornalmente. C’è una fascia grigia, ben nutrita, composta da chi vive sotto la soglia di povertà. Da chi risponde alla domanda della droga: perché se c’è tutta questa offerta, vuol dire che c’è una domanda sulla quale non si ha il coraggio di intervenire. O, ancora, da chi sta nel mezzo, tra il bene e il male e, senza essere affiliato a nessun clan, diventa un satellite che ruota attorno al sistema dello spaccio, svolgendo la più bassa delle manovalanze. Per sopravvivenza. Con lo Stato in vetrina non ci facciamo un bel niente. Se non rischiare di alimentare ancora di più quel conflitto che finirà col portare chi è ancora nella zona grigia nelle braccia di quei 14 clan. Va bene puntare alla pulizia del quartiere, ad azioni che restituiscano a questa parte della città il decoro e la vivibilità, ma tutto questo non deve essere uno spot.

Noi non siamo questo.

Questa amministrazione è ben lontana da tutto ciò e dobbiamo rivendicare quello che stiamo facendo per la città, che va in tutt’altra direzione. È incomprensibile chiedere che si investa un po’ meno in blitz a scopo dimostrativo e di più in servizi per la cittadinanza?

Giusto per fare qualche esempio: dove sono i 120 milioni del PNRR per riqualificare Tor Bella Monaca? In questo caso sì che tagliarli si tradurrebbe nell’assecondare le mafie. È possibile aumentare i fondi nazionali per l’assunzione di assistenti sociali? Vi sedete a riflettere con noi sul taglio del Reddito di cittadinanza che a breve scatenerà una crisi sociale che Roma e gli altri Comuni dovranno gestire con scarsi mezzi e risorse? La smettete di creare bombe sociali pronte ad esplodere mandando in tilt il sistema di accoglienza dei migranti?

A breve concluderemo il lavoro di riscrittura della Delibera 163 per evitare che chi non riesce ad affrontare da solo le conseguenze della crisi economica, dopo il taglio della morosità incolpevole e del reddito di cittadinanza, finisca per occupare per necessità o peggio ancora si trovi per strada. Abbiamo anche fatto un gran lavoro derogando all’articolo 5 riconoscendo che sì, la mafia c’è, esiste e specula sulle occupazioni, ma è una piccola parte in un oceano di persone fragili che meritano dignità, tutele e servizi. E per questo non possono essere dimenticate o, peggio ancora, stigmatizzate. E tra i modi che abbiamo per emanciparle dalla mafia c’è proprio quello di renderle visibili. Stiamo chiudendo una delibera sulle dipendenze che finalmente abbandona l’approccio securitario al tema per potenziare politiche di cura, inclusione sociale, prevenzione e riduzione del danno. Su questo e molto altro vorremmo vedere un dispiegamento di forze e mezzi anche da parte del governo. Sinceramente non capisco cosa ci sia da festeggiare, come invece vedo fare da parte di tanti per questo blitz.

Festeggerei se vedessi Tor Bella Monaca pulita tutti i giorni, se vedessi i bambini giocare negli spazi pubblici in serenità, se sapessi che chiunque, per strada, può camminare liberamente senza la paura delle corse clandestine e di essere investito ed ucciso, come è successo ad Emmanuele lo scorso febbraio a via dell’Archeologia. Abbiamo preso un impegno nei confronti delle madri che hanno occupato disperate via dell’Archeologia per protestare contro i clan e chiedere più sicurezza per i propri figli. Abbiamo un progetto di messa in sicurezza pronto, per cui vi chiedo: dove sono finiti i 3 milioni di euro necessari per realizzarlo?

Purtroppo la risposta la conosco già: sono tra i fondi del PNRR che rischiano di venire sfalciati dal governo. Di Tor Bella Monaca ce sono tante a Roma come fuori dalla nostra città. Se c’è una cosa che accomuna tutti questi luoghi, oltre ai record negativi per povertà e abbandono scolastico, per l’assenza di servizi e lavoro, per la disuguaglianza, è questa: che tu sia di Villaggio Falcone, di Corcolle, di Ponte di Nona, Corviale, Ostia, San Basilio, Primavalle o Quarticciolo, finirai sui giornali solo quando sbattono in faccia il mostro e nessuno, mai nessuno, si occuperà di parlare seriamente di soluzioni che possano dare a te e al quartiere in cui vivi, la dignità che meritate.

Alle tante, troppe, Tor Bella di Roma e del Paese si dovrebbe rispondere con politiche serie, strutturali perché altrimenti finiremmo col dirgli, come nella canzone di De Andrè “Amico fragile”: “Come ti senti amico, amico fragile. Se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te".