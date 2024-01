Per quanto tempo bisogna conservare le ricevute dei pagamenti

Chi intende gestire correttamente ed in modo oculato le proprie risorse deve anche conservare le ricevute delle spese, facendo attenzione a non accumulare storici di pagamento in quantità eccessiva. Per sapere quante e quali ricevute conservare bisogna avere qualche nozione in tema di prescrizione e dei relativi termini.

In particolare, è sufficiente sapere che la prescrizione è un periodo di tempo indicato dalla legge entro il quale un creditore deve far valere un proprio diritto. Trascorso inutilmente questo lasso temporale il diritto del creditore si estingue e non può, quindi, essere più esercitato. Come vedremo, però, i termini di prescrizione variano a seconda della natura dell’obbligazione che abbiamo estinto con il pagamento. Ad esempio, la prescrizione per il recupero di una somma che abbiamo dato in prestito è diversa da quella per il risarcimento di un danno da circolazione stradale dei veicoli.

Se ne deve dedurre che conservare una ricevuta per un credito prescritto è una precauzione eccessiva ai fini della dimostrazione dell’adempimento (sebbene può rivelarsi utile in vista di liti differenti) perché ogni ragione può essere fatta valere, per l’appunto, eccependo la prescrizione. Viceversa, non conservando una ricevuta prima dello spirare del termine di prescrizione potrebbe rendere impossibile la dimostrazione del pagamento, con la conseguenza che il malcapitato (ritenuto) debitore potrebbe ritrovarsi a pagare due volte.

Orbene, poiché i diritti di credito non si prescrivono tutti nello stesso termine, qui indicheremo i termini di prescrizione delle spese tra le più comuni, ossia gli oneri condominiali, le bollette, l’IMU e la TARI e le ricevute dei canoni di locazione. In particolare, le ricevute di pagamento degli oneri condominiali dovrebbero essere conservate per almeno 5 anni, mentre quelle delle bollette di luce acqua e gas vanno tenute per 2 anni.

Le ricevute delle bollette del telefono vanno archiviate per 5 anni, così come le ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione. Discorso a parte va fatto per IMU e TARI, che si prescrivono in 5 anni, ma con decorrenza dall’anno di imposta fino al 31 dicembre del quinto anno successivo.

Attenzione, però, perché il termine di prescrizione può rinnovarsi. Si dice in tal caso che la prescrizione è interrotta. Ad esempio, si interrompe la prescrizione e il termine inizia a decorrere da capo ogni qual volta il creditore invia una comunicazione di messa in mora, così dimostrando interesse al recupero di quel credito. In tal caso, quindi, la decorrenza va calcolata dall’ultimo atto interruttivo della prescrizione e non, quindi, dal momento in cui è maturato il diritto di credito.

Avv. Marco Giudici

www.marcogiudici.com