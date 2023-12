Multe per eccesso di velocità, come difendersi dal sequestro della patente

Il verbale di contestazione dell’eccesso di velocità a bordo di un veicolo ha una struttura più complessa di uno elevato per una comune sanzione amministrativa. Affondare il piede sul pedale dell’acceleratore in modo imprudente o distrattamente, oltre ad essere pericoloso per voi e per altri, può portare a spiacevoli conseguenze che vanno da pagamento di una somma di denaro fino al ritiro della patente di guida.

Tuttavia, se la condotta dell’automobilista deve essere impeccabile e rispettosa del codice della strada, anche quella dell’amministrazione pubblica deve seguire delle regole, perché in caso di errori sul verbale rischia di vedersi annullata la sanzione e vanificato l’impegno degli agenti accertatori.

La sanzione aumenta per scaglioni in modo proporzionale alla velocità rilevata. Il superamento dei limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h comporta il pagamento di una somma che varia da 42,00 a 173,00 euro, oltre i 10 ma entro i 40 km/h la sanzione va da 173,00 a euro 694,00 euro. La sospensione della patente è prevista in caso di velocità accertata compresa tra i 40 ed i 60 ed oltre i 60 km/h, nel primo caso con una sanzione che va da 543,00 a 2.170,00 euro con ritiro della patente da 1 a 3 mesi e nel secondo caso da 845,00 a 3.382,00 euro con ritiro della patente da 6 a 12 mesi.

A prescindere dalla velocità accertata e dalla sanzione comminata, ogni qual volta si riceve un verbale è bene compiere dei controlli preliminari sullo stesso, considerando che può essere impugnato avanti alle autorità ed entro termini che devono essere chiaramente indicati.

Nel caso della sanzione per eccesso di velocità, vi sono degli argomenti specifici che possono consentire all’automobilista di sperare in un esito vittorioso dell’impugnativa.

Innanzitutto è importante verificare la legittimità della collocazione dell’autovelox. In particolare, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali deve essere autorizzato dal prefetto su conforme parere degli enti proprietari. In tutti gli altri luoghi devono essere presenti pubblici ufficiali o, in assenza, deve essere indicata nel verbale l’ordinanza prefettizia di autorizzazione alla collocazione dell’autovelox.

Altri elementi peculiari da esaminare sono l’omologazione e la data di taratura dell’autovelox. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Deve pertanto essere chiaro di quale autovelox si tratta per poter risalire all’omologazione. In mancanza di omologazione la sanzione è nulla. Il verbale deve inoltre riportare l’indicazione della data dell’ultima taratura, da compiere obbligatoriamente una volta l’anno per garantire il regolare funzionamento dell’apparecchiatura.

Se questi controlli non portano al risultato sperato è bene affidare il caso ad un avvocato per ulteriori approfondimenti maggiormente complessi.