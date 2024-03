Come rivalersi e come vincere contro le compagnie telefoniche o pay tv

I problemi con gli operatori di telefonia, internet e pay tv sono spesso complessi da risolvere, anche perché i disservizi possono essere tra i più disparati ed i call center, sempre meno umani e più computerizzati, non sono spesso in grado di risolverli. Parliamo di disservizi come un ritardo nell’attivazione di una linea, una sospensione o cessazione del servizio, un malfunzionamento della linea, un problema di passaggio tra operatori, un addebito ingiustamente conteggiato, ecc. Per affrontare queste problematiche esiste un metodo certamente efficace, rapido ed economico.

La soluzione sta nell’Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha degli organi funzionali denominati Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni), che hanno, tra l’altro, il compito di definire le controversie tra operatori del settore e utenti. In sintesi, il Corecom è miglior luogo dove incardinare una controversia contro gli operatori delle telecomunicazioni, poiché questi colossi si chineranno per porgere l'orecchio e tendere la mano al piccolo utente, mostrandosi disponibili a risolvere il problema ed eventualmente a corrispondere somme.

I Corecom svolgono un'attività molto importante e sono estremamente efficaci, in grado di dirigere le controversie e di chiuderle numerose volte con successo e soddisfazione sia per l'utente, sia per l'operatore telefonico. La procedura da seguire per tentare di comporre una lite con una compagnia è molto semplice. Difatti, basta accedere al link della piattaforma https://conciliaweb.agcom.it/ ed effettuare la registrazione.

Entrati all’interno della piattaforma è possibile scaricare il manuale operativo ed il regolamento di procedura, oltre ad altri documenti utili all’orientamento. E' anche disponibile un utile video tutorial. Una volta compresi tutti i meccanismi ed appreso il regolamento, nell'home page dell'area accessibile privatamente si potrà scegliere se avviare uno tra i seguenti procedimenti:

- Conciliazione: è il procedimento dove le parti tentano, appunto, di conciliare la controversia davanti ad un addetto del Corecom, denominato conciliatore, che potrà anche formulare alle parti proposte di accordo. L’utente dovrà dettagliare la propria domanda e alla data dell’udienza fissata e comunicata dal Corecom l’operatore telefonico valuterà se accettarla o fare una controproposta. Il tutto con l'ausilio del conciliatore, terzo ed imparziale.

- Definizione: chiamiamolo impropriamente un secondo grado della controversia, che si avvia quando le parti non hanno raggiunto un accordo nella fase di coniciliazione. Dopo un ultimo tentativo di mettere d'accordo le parti la controversia verrà decisa dall’operatore incaricato dal Corecom entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data di deposito dell’istanza.

- Provvedimento temporaneo: si usa per chiedere un intervento del Corecom per il ripristino della funzionalità di un servizio interrotto. Una volta avviata e prima della conclusione della procedura di conciliazione o di definizione di presenta la domanda ed entro dieci giorni il Corecom adotterà un provvedimento temporaneo, ovvero rigetterà la richiesta in assenza di presupposti per l'accoglimento, dandone comunicazioni alle parti.

L’avvocato non è una figura necessaria ma è assolutamente opportuno consultarlo prima dell’avvio della procedura, anche per valutare se intraprendere l’azione in modo più incisivo e prudente.



www.marcogiudici.com