Attenzione ai debiti verso autofficina e garagista: possono vendere il vostro veicolo

Tra i vari debiti che può contrarre una persona, una famiglia, ma anche un’impresa, ve ne sono alcuni da tenere in particolare considerazione, perché il corrispondente credito si dice “assistito da privilegio speciale su beni mobili”. Trattasi di un debito che viene spesso contratto per le prestazioni di cui tutti possono fruire, essendo talvolta assolutamente indispensabili per la vita quotidiana di molti, ma ciò che fa la differenza è il soggetto creditore, che in alcuni casi gode di un diritto supplementare rispetto ad altri, ma a determinate condizioni che vedremo.

Precisando che non sono gli unici, in questo articolo citiamo il garagista (nel caso di parcheggio custodito) e tutti i depositari (ad esempio di bagagli), l’autofficina ed i riparatori in generale, anche di elettrodomestici, di computer, di mobili, ecc. Ogni qual volta lasciamo un bene nelle mani di questi professionisti la legge riserva un trattamento privilegiato al credito da costoro maturato e non estinto.

Questi soggetti possono esercitare quello che la legge chiama “diritto di ritenzione” ossia il diritto di trattenere i beni affidati loro per la riparazione e/o per la custodia. Ciò, però, ad una condizione: purché i beni si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese (artt. 2756 e 2761 c.c.).

In presenza delle condizioni indicate, i creditori possono ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non sono soddisfatti del loro credito e possono anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno. Questo significa che possono rivolgersi al giudice per ottenere l’assegnazione del bene oppure venderlo all’asta giudiziaria.

Vieppiù, il diritto di "ritenzione privilegiata” consente al creditore sia di rifiutare la restituzione del bene, ma anche di vendere la cosa ritenuta e soddisfarsi sul suo valore con preferenza rispetto ad altri creditori. Perciò, soddisfatto il creditore, al debitore verrà restituito il conguaglio dell’assegnazione o il residuo prezzo della vendita, sempre che non vi siano altri creditori non muniti di "ritenzione privilegiata” sul bene.

Queste norme particolari impongono di assumere delle cautele ogni qual volta decidiamo di affidare il nostro bene, chiedendo sempre un preventivo scritto prima del conferimento dell’incarico. Il problema si pone in minor misura con i garage, dal momento che spesso i prezzi di deposito si trovano affissi al pubblico, ma laddove un’autofficina voglia approfittarsene effettuando delle riparazioni non richieste e presentando un conto salato, per ottenere il bene sarà necessario sostenere costi di assistenza legale ed attendere i tempi della giustizia.

Dall’altra parte, qualora il bene sia restituito prima del pagamento, il depositario o il riparatore perderanno il diritto di ritenzione e dovranno agire per le vie ordinarie al fine di ottenere quanto ritenuto dovuto. E’ bene non tentare di recuperare furtivamente il proprio bene assoggettato a ritenzione onde evitare conseguenze che possono avere anche rilevanza penale.

Avv. Marco Giudici

www.marcogiudici.com