Cosa accade quando non si ritira una raccomandata

Non ritirare una raccomandata è una pratica che può avere conseguenze legali significative. Molti credono erroneamente che ignorare una raccomandata possa evitare problemi, ma la realtà è ben diversa. Secondo la Cassazione (sentenza n. 27526/2015), una lettera raccomandata spedita a mezzo del servizio postale e non consegnata al destinatario a causa della sua assenza si presume pervenuta alla data in cui viene rilasciato l'avviso di giacenza presso l'ufficio postale.

Questo significa che dal momento in cui l'avviso di giacenza viene emesso, si considera che il destinatario sia stato informato del contenuto della raccomandata, indipendentemente dal fatto che la ritiri o meno. Tale principio si applica anche se la mancata consegna è dovuta all'assenza di persone abilitate a riceverla al posto del destinatario.

La presunzione di consegna alla data dell'avviso di giacenza ha implicazioni legali. Questo significa che i termini per rispondere o per esercitare diritti decorrono dalla data dell'avviso di giacenza, e non dal momento in cui la raccomandata viene effettivamente ritirata. Gli svantaggi di non ritirare una raccomandata

Ignorare una raccomandata può, quindi, portare a vari problemi, come perdere la possibilità di rispondere tempestivamente a una comunicazione importante o vedersi confermate decisioni sfavorevoli per decorrenza dei termini. Inoltre, nel caso di atti giudiziari, può comportare l'impossibilità di difendersi adeguatamente in un processo a causa dello scadere di termini di decadenza.

In sintesi, non ritirare una raccomandata non è mai una buona strategia ed a tutti coloro che mi chiedono un consiglio raccomando sempre di sorvegliare bene la propria cassetta postale.

Avv. Marco Giudici - www.marcogiudici.com