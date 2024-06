Come trasferire un immobile senza movimentare denaro e senza donazione

Come trasferire un immobile senza movimentare denaro e senza donazione. Si può acquistare un bene mobile o immobile da un familiare o da un terzo estraneo senza stipulare un contratto di donazione e senza movimentare denaro? Si può, con un contratto di vitalizio assistenziale (o improprio), con il quale una parte, detto vitaliziante, si obbliga, in corrispettivo del trasferimento di un bene (mobile o immobile) o della cessione di un capitale, a fornire all’altra, detta vitaliziata, prestazioni assistenziali per tutta la durata della vita.

Si chiama anche vitalizio improprio ed è un contratto che non obbliga ad un pagamento, ma al diretto soddisfacimento delle esigenze di chi cede il bene, mediante l’attività personale di chi lo riceve. Si tratta di esigenze di varia natura, concernenti, ad esempio, vitto e/o alloggio, pulizia e/o cure mediche, ecc. In caso di bisogno può anche essere prevista la dazione di somme di denaro. La prestazione dovuta da parte del vitaliziante consiste, pertanto, in un obbligo di fare (non quindi di dare, ad es., denaro o beni) per tutta la vita del vitaliziato.

E' un contratto particolare, di natura aleatoria, ossia è assolutamente necessaria l’assunzione di un rischio costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute. Tempo della vita del beneficiario ed entità della prestazione di assistenza sono quindi i due fattori che dovranno apparire incerti al momento della sottoscrizione di un contratto validamente concluso. Se questi fattori sono noti, ad esempio perchè il beneficiario è un malato terminale la cui aspettativa di vita è estremamente ridotta, vuol dire che manca l’alea (il rischio), quindi il contratto è nullo.

Può darsi che il contratto si riveli molto vantaggioso per il vitaliziante qualora il vitaliziato muoia prima del previsto con un malore improvviso, oppure sia molto gravoso, perchè il beneficiario della prestazione viene colpito da una malattia neuro-degenerativa che richiede un’assistenza intensa e difficoltosa.

Gli eredi del vitaliziato non potranno computare il bene o il denaro versato dal vitaliziante nell’asse ereditario, quindi subiranno un decremento, spesso significativo, del valore dell’eredita, ma hanno una serie di rimedi, in primis qualora il vitaliziante non abbia onorato i propri impegni e, quindi, non abbia adempiuto alle obbligazioni dedotte nel contratto. Stesso discorso vale per il vitaliziato che è ancora in vita se non riceve le prestazioni promesse. In caso di inadempimento il rimedio apprestato dall’ordinamento a tutela del vitaliziato e degli eredi è costituito dall’azione di risoluzione (Cass. 8432/1990) che, se vittoriosa consente di riportare il bene nel patrimonio del vitaliziato o nell’asse ereditario, in quest’ultimo caso se nel frattempo il vitaliziato è deceduto.

V’è da dire che il vitalizio imporprio è un contratto che viene percepito dagli eredi non vitalizianti come fortemente pregiudizievole ed è spesso utilizzato come escamotage per diseredare i legittimari.

Avv. Marco Giudici www.marcogiudici.com