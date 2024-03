Come ottenere l'addebito della separazione

In caso di separazione giudiziale della coppia in crisi, ognuno dei coniugi ha diritto a chiedere l’addebito della separazione. Con l’addebito uno dei coniugi è ritenuto responsabile della fine del matrimonio a causa di comportamenti scorretti o di violazioni dei doveri coniugali. Non è escluso un addebito reciproco.

L’addebito può essere pronunciato solo dal giudice, ha natura sanzionatoria e comporta la perdita del diritto a percepire l’assegno di mantenimento nonché la perdita dei diritti successori di un coniuge in favore dell’altro cui è stata addebitata la separazione. Resta, comunque, il diritto agli alimenti, ma solo in caso di bisogno.

Per ottenere l'addebito della separazione è necessario dimostrare che il coniuge contrario ha compiuto azioni che lo rendono responsabile della fine del matrimonio. Questi comportamenti possono includere una serie di casistiche, tra cui l’adulterio (solo a condizione che abbia causato la crisi), e la violenza domestica.

Non c’è addebito senza prove. La raccolta di elementi probatori è fondamentale per dimostrare che il coniuge ha effettivamente compiuto comportamenti lesivi. Sono ammissibili documenti, testimonianze, registrazioni, screenshot e qualsiasi altra informazione rilevante che possa essere presentata in tribunale.

La sola proposizione della domanda di addebito nel processo inasprisce il conflitto tra ex coniugi in crisi ed è assolutamente inopportuno, oltre che illecito, specie in presenza di figli, abusarne utilizzandola alla stregua di una clava contro il coniuge, per finalità strumentali o per vendicarsi.

Marco Giudici

www.marcogiudici.com