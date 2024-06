Come fare un affare all’asta giudiziaria

Le aste giudiziarie offrono un mondo di possibilità per coloro che sono alla ricerca di affari inaspettati e oggetti unici. Sul sito delle aste giudiziarie sono pubblicati annunci per una vasta gamma di articoli, dai vestiti alle auto, dall'oggettistica all'antiquariato, pronti ad essere acquistati, spesso a prezzi vantaggiosi, od anche solo per essere osservati dai curiosi. Immaginate di poter arredare la vostra casa con pezzi d'epoca senza spendere una fortuna. Sul portale delle vendite pubbliche potete trovare delle buone opportunità. Però va considerato che i prezzi indicati sono la base di partenza dell’asta e vanno aggiunti oneri variabili, ma a fronte di un valore stimato indicato che è notevolmente superiore.

Se avete sempre desiderato uno stile retrò, mentre scrivo, ci sono annunci come un tavolo da ingresso del XIX secolo a 192,00 euro o un vassoio rettangolare in argento dallo stile inglese a 393,75 euro. Gli amanti del neorinascimento possono aggiudicarsi sei piccole botti da vino intagliate con stemma gentilizio a 256 euro.

Per chi punta alle due e quattro ruote, sono disponibili autoveicoli e cicli pronti per essere portati, come una Ford Kuga di 22570 km a 15.574,00 euro. Quanto ai preziosi, se ne trovano di tutti i tipi, dall’anello in oro bianco con zaffiro a 200 euro, all’orologio Gucci da donna in acciaio ed inserti in ceramica a 240,00 euro, fino al Rolex Daytona cassa e cinturino in oro giallo a 17.800,00 euro. Anche settori come informatica, abbigliamento, elettrodomestici e molti altri ancora sono rappresentati, garantendo una vasta scelta per soddisfare ogni esigenza. Sia chiaro che nulla viene regalato (non è una pesca di beneficienza), ma ci sono opportunità per buoni affari.

Per assicurarvi di ottenere il massimo da queste opportunità è fondamentale comprendere i passaggi necessari per partecipare con successo a un'asta giudiziaria. Il primo è visitare il Portale delle Vendite Pubbliche all'indirizzo pvp.giustizia.it, dove sono presenti tutti gli annunci relativi alle prossime aste. Una volta individuato l'oggetto che interessa, è importante leggere attentamente tutta la documentazione d’asta per comprendere i termini e i requisiti necessari per partecipare, le condizioni dell’oggetto ed i recapiti del responsabile per un eventuale contatto. Se poi muoversi nel labirinto delle aste vi appare complicato è pur sempre possibile contattare un avvocato in grado di guidarvi ed eventualmente rappresentarvi.