Come far valere la garanzia se lo scontrino si è perso o si è cancellato

Come far valere la garanzia se lo scontrino si è perso o si è cancellato Dopo aver acquistato un prodotto accade spesso che non si disponga più dello scontrino o della fattura richiesti dal venditore per far valere la garanzia. Le cause sono molteplici: per le caratteristiche del bene acquistato potremmo non immaginare che un giorno manifesti dei difetti, oppure per una eccessiva fiducia nella casa produttrice non contempliamo l’ipotesi che il bene acquistato possa presentare dei vizi. A ciò si aggiunga il fattore temporale, dato che tra l’acquisto ed il manifestarsi del vizio potrebbero trascorrere molti mesi, cosicché o non ricordiamo più che fine abbiamo fatto fare allo scontrino, oppure la carta termica dello scontrino si è sbiadita al punto da rendere il testo illeggibile. Nella gran parte dei casi la causa dello smarrimento dello scontrino è il disinteresse e la mancanza

di un’organizzazione nell’archiviazione delle prove d’acquisto. In tutti questi casi ci ritroviamo con un un prodotto difettoso ed un diritto da far valere senza il mezzo di prova principale.

Vediamo come affrontare il problema. Contattare il negozio o il produttore - Per far valere il nostro diritto alla garanzia per vizi del bene compravenduto, in primo luogo si può confidare nella buona fede del produttore o del venditore, contattando uno o entrambi, spiegando la situazione e fornendo tutte le informazioni disponibili.

Potremmo trovare la disponibilità a collaborare, specialmente se la garanzia è ancora valida. Non è escluso che venditore o produttore possano recuperare i dati dell’acquisto e fornirci una copia dello scontrino o della fattura. Le prove di acquisto non sono necessarie ogni qual volta abbiamo di fronte un venditore che cura l’assistenza post vendita con una buona organizzazione, avendo registrato i numeri di serie dei prodotti e le date di vendita degli stessi, riconoscendo il diritto alla riparazione dei prodotti ogni qual volta viene richiesto.

Conservare altre prove d’acquisto - Se il venditore non riconosce spontaneamente il nostro diritto è necessario mettersi alla ricerca di altre prove. Non tutti sanno, infatti, che lo scontrino e la fattura non sono affatto gli unici mezzi utili per far valere la garanzia, potendo l’acquisto essere provato con altri mezzi. Ad esempio, gli estratti conto della carta di credito, le e-mail di conferma dell'acquisto o i documenti che indicano la data e il luogo dell’acquisto sono tutti documenti che svolgono la funzione che ci occorre, alternativi allo scontrino, e potrebbero essere accettati dal venditore ai fini del riconoscimento della garanzia. In caso contrario è opportuno contattare un legale.

Conservare le prove: un consiglio pratico per evitare inconvenienti è quello di conservare digitalmente tutti gli scontrini, anche scattando una fotografia da conservare nel cellulare, nel pc o nel cloud, magari utilizzando i tag per ritrovare più facilmente lo scatto dopo mesi o anni.

I meno avvezzi alle tecnologia, dato che la carta termina tende a cancellarsi, consiglio di fare una fotocopia dello scontrino e spillare l’originale su una fotocopia, archiviando il tutto in una cartellina.

Avv. Marco Giudici

www.marcogiudici.com