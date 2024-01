Come difendersi dal vicino che alza il volume

Un condominio. Foto archivio

Chi abita in un condominio deve osservare delle basilari regole di convivenza, perché altrimenti si corre il rischio di generare tensioni e malesseri in un luogo di vita e di dimora abituale, con conseguenze spesso spiacevoli ed economicamente gravose.

Un esempio è dato dal vicino irrispettoso perché molesto, noncurante del volume della televisione o della musica. Un problema, che può comportare anche gravi disagi e pregiudizi, che spesso non si riesce a risolvere con la pazienza e le buone maniere, essendo necessario agire per vie legali.

Vediamo, quindi, quali misure possono essere adottate. Come prima azione bisogna valutare una soluzione bonaria, interpellando, meglio se con altri condomini, l’amministratore di condominio.. Se questa soluzione non va in porto e se anche una strategia di dialogo costruttivo si è rivelata inefficace, dinanzi a disturbi persistenti e irrisolvibili si può ricorrere all’autorità giudiziaria.

Il codice penale, infatti, all’articolo 659 tratta la questione del disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone e può essere invocato quando il rumore eccessivo viola la quiete di chi abita nel condominio. L'articolo citato stabilisce che chiunque, con suono, strepito o minaccia, ovvero con altre molestie o turbamenti idonei a disturbare la quiete delle persone nelle loro abitazioni o del riposo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro. L'applicazione della citata norma è giustificata quando il disturbo si verifica in modo continuativo e recidivo, arrecando un pregiudizio alla tranquillità delle persone.

E’ bene, prima di intraprendere qualsiasi azione giudiziale, raccogliere registrazioni audio ed altre prove e coinvolgere le forze dell’ordine. In ogni caso consiglio di non intraprendere iniziative legali senza aver prima consultato un avvocato.

Avv. Marco Giudici

www.marcogiudici.com