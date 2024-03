Che valore ha una firma scansionata in calce ad un documento?

Con la diffusione della tecnologia digitale ci siamo abituati ad apporre firme in calce a documenti poi scansionati e trasmessi via web, oppure ad incollare immagini di firma che abbiamo precedentemente salvato sul nostro computer.

La pratica è estremamente diffusa, ma lascia un po’ a desiderare perché la validità di una firma scansionata può essere facilmente messa in discussione.

Formalizzare un rapporto facendo uso di un documento firmato con immagine di firma scansionata può andar bene fino a quando la firma non viene contestata.

Difatti, qualora la persona che ha firmato disconosca la propria sottoscrizione scansionata si apre la strada a complicazioni legali, dovendo, la parte che ha interesse, ossia noi, dimostrare, con altri mezzi, che quella persona che disconosce la firma e il documento aveva in realtà prestato il suo consenso.

Va chiarito che tutto ciò può accadere anche con una firma “a mano” su documento cartaceo, ma in tal caso il procedimento volto a disconoscere la firma olografa è certamente più complesso.

La firma scansionata offre un terreno più fertile per le contestazioni, perché la falsificazione di un documento scansionato è un’operazione di un’estrema semplicità.

Questo aspetto pone in evidenza la necessità di adottare delle precauzioni quando si utilizzano firme scansionate in documenti di rilievo.

Raccomando, quindi, di evitare la prassi delle firme scansionate, quantomeno per questioni ed affari di rilevanza e di valore, di conservare sempre tutta la corrispondenza in modo da offrire eventuali prove ulteriori in caso di contestazione, ma soprattutto esigere che il documento cartaceo sia firmato a mano (olografo) o che il documento digitale sia sottoscritto con dispositivo di firma digitale. Se proprio non potete farne a meno, può essere utile uno scambio via PEC proveniente da una casella personale.

Avv. Marco Giudici

www.marcogiudici.com