Regione Lazio: partiamo subito

Una scelta tardiva che ha fatto passare in secondo piano le competenze del candidato. E’ stato questo, probabilmente, l’errore ‘madre’ commesso dalla nostra coalizione nella scelta del candidato sindaco del centrodestra alle ultime elezioni in Campidoglio. Un'esperienza da non gettare comunque al vento e dalla quale dobbiamo trarre tutti i benefici possibili: su tutti, non ripetere l’errore e iniziare sin da subito la ricerca di un profilo che possa permettere di programmare la prossima campagna elettorale in vista delle elezioni regionali e sul quale costruire il futuro del nostro territorio, lontani quindi da spot della durata di qualche mese che - con le elezioni amministrative ormai alle spalle - possiamo dire con maggior decisione che non sono stati di certo producenti.

Prima alle regionali e poi alle amministrative il centrodestra ha dimostrato di avere la maggioranza dell’elettorato dalla sua parte ma per un motivo o per un altro non siamo riusciti a capitalizzare questo consenso trasformandolo in una vittoria elettorale. Governare vuol dire responsabilità e dopo anni di opposizione alla Pisana c’è una classe dirigente regionale pronta a fare il passo decisivo ma serve una guida riconosciuta da cittadini e partiti.

Anche questa volta, alcune scelte saranno determinanti per non sprecare un’occasione e un lavoro durato anni: quella che il Pd di Zingaretti ci sta servendo su un piatto d’argento.