La sinistra ha paura di perdere e prova a cambiare le regole del gioco

Manca ormai poco meno di un anno alle prossime elezioni regionali e mentre da una parte i candidati del Pd cominciano a scendere in campo uno contro l’altro per poi sfidarsi ad eventuali primarie, dall’altra si fanno i conti e provano a capire come cambiare le regole del gioco per non lasciare la presa sulla Regione Lazio.



Ecco quindi che la sinistra, con un occhio attaccato ai sondaggi, propone di cambiare la legge elettorale e tenta di inserire il doppio turno attraverso una proposta depositata dal capogruppo di +Europa alla Pisana e mira a superare l’attuale sistema per cui chi prende più voti vince.



Tempistiche e contesto che destano non pochi sospetti: in nome della governabilità, sapendo di perdere in un turno unico, evocando un ballottaggio che magari - come successo a Roma - potrebbe darle qualche possibilità di spuntarla magari con l’aiuto di tutte le forze politiche, unite pur di non far vincere il centrodestra.