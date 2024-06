Non è forse il caso di ritirare la concessione di Colle Oppio a FdI?

All’indomani dell’inchiesta di Fanpage sulle derive fasciste di “Gioventù Nazionale”, gruppo giovanile di Fratelli d’Italia, partito di Giorgia Meloni, bisogna dare atto all’ex sindaca di Roma Virginia Raggi che, nel novembre del 2017, prese una delle decisioni più sagge del suo mandato: sgomberare la sede di Colle Oppio occupata proprio da partito dell’odierna premier del centrodestra. Anche perché, sempre nel video dell’inchiesta di Fanpage, si vede come proprio in quella sede abbia avuto luogo un concerto di “rock identitario” della band “Aurora”, formata da ex militanti di Azione giovani. Band i cui testi recitano, ad esempio, “Il ragazzo si alzava e il suo braccio levava un saluto antico” (dal brano “Aurora”). Immaginiamoci pure che saluto potesse essere.

La storia della sede di Fratelli d’Italia nasce sin dal secondo dopoguerra nel 1946, quando un gruppo di esuli istriani, giunti a Roma, trovò rifugio in un anfratto del Parco di Colle Oppio che, dopo qualche anno, diventò la sede del Movimento Sociale Italiano (MIS). La stessa sede nella quale Stefano Recchioni, poi vittima durante gli scontri con le forze dell'ordine avvenuti durante una manifestazione di protesta organizzata in seguito alla strage di Acca Larentia del 7 gennaio 1978, iniziò i suoi primi passi come militante. La sede nella quale è nata la corrente dei Gabbiani di Rampelli, prima maestro e poi nemico dell’odierna Prima ministra Giorgia Meloni. La sede storica di Fratelli d’Italia nella quale si studiava per raggiungere il potere e dalla quale, adesso, lo si gestisce.

Quella sede che, in piena crisi Covid, l’amministrazione di Virginia Raggi, il 10 marzo del 2020, aveva sgomberato forte del mancato pagamento del canone di affitto da parte di Fratelli d’Italia. Questione, in realtà, al quanto controversa e che vide poi l’immobile dato in gestione alla partecipata Zètema, ad uso magazzino. E fa rabbrividire il fatto che la regolare assegnazione dell’immobile al Mis di Giorgio Almirante era già scaduta nel 1971 (per la quale il Movimento sociale corrispondeva al Comune circa venticinquemila lire al mese). Quindi, l’Amministrazione capitolina ne tornerà in possesso solo dopo 49 anni. Si dirà “Normale amministrazione a Roma”.

Si può presumere che nell’immobile di Colle Oppio vi siano stati altri eventi inneggianti al nazi-fascismo. E il tutto in un immobile di proprietà del Patrimonio di Roma Capitale, concesso proprio a Fratelli d’Italia. La cosa è alquanto imbarazzante, se la si vuol vedere con oggettività. A dire il vero, l’inchiesta di Fanpage ha reso visibile agli occhi di tutti la vergogna di un’organizzazione giovanile neofascista, che inneggia a Mussolini, al fascismo e al nazismo. Ma non credo che, per gli addetti ai lavori, politici di destra, così come di sinistra della realtà romana, fosse difficile immaginare cosa avvenisse nella storica sezione di Colle Oppio.

La video-inchiesta di Fanpage mette tutti davanti alla realtà. Una sorta de “Il re è nudo!”, che imbarazza tanto a destra, così come a sinistra. Tanto più che, come si legge da Il Foglio del 5 agosto del 2023 - da un articolo di Simone Canettieri - “La settimana scorsa si sono incontrati Fabio Rampelli e il sindaco Roberto Gualtieri per chiudere l’intesa. Da qualche settimana, il Comune ha dato ordine alla società in house Zètema di liberare il magazzino-icona della destra romana”. Quindi, è stata la giunta Gualtieri a trovare l’accordo con il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli per riaprire la storica sede di Colle Oppio, con un evento dedicato a Norma Cossetto, vittima delle Foibe.

Adesso ci chiediamo: sussistono ancora le condizioni perché Fratelli d’Italia possa continuare a godere di questa concessione? Il Comune di Roma deve chiedere conto a Fratelli d’Itallia dell’uso che sta facendo dell’immobile? Appurato che ha avuto luogo almeno un evento a sfondo nazi-fascista – il concerto della band di rock identitario “Aurora”, come i può verificare dall’inchiesta di Fanpage – ci sono ancora le condizioni a ché Fratelli d’Italia continui a godere dell’utilizzo di un immobile appartenente al patrimonio di Roma Capitale?

Ultimo elemento che si lega a un fatto di cronaca che ha suscitato indignazione nel mondo della sinistra romana e non solo, tanto da meritare l’organizzazione di una manifestazione pubblica in piazza: i neofascisti di Casapound che hanno aggredito i 4 giovani della 'Rete degli studenti medi' e della Sinistra Universitaria Sapienza che nel pomeriggio di martedì 18 giugno scorso tornavano dalla manifestazione del Partito Democratico in Piazza Santi Apostoli, sono di stanza in zona Colle Oppio. È un caso?

Ci voleva davvero l’inchiesta di Fanpage, alla quale comunque vanno i più sinceri complimenti per il lavoro svolto, per sapere cosa avviene nella sede di Fratelli d’Italia di Colle Oppio, di proprietà del Patrimonio di Roma Capitale?