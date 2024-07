Marino e Raggi, i due “Forest Gump” di Roma

Trent’anni fa uscivo nelle sale cinematografiche “Forrest Gump”, racconto generazionale di un eroe per caso che inciampava nei principali eventi della storia americana e, quindi, occidentale. Anche Roma ha avuto i suoi Forrest Gump, coloro che, sottoposti ad una superficiale analisi politica, potevano essere visti come “sindaci per caso”. Ho già avuto modo di scriverne ampiamente su questa testata (decine e decine di articoli, più un libro) sia dell’uno, che dell’altra. E ne ho scritto molto perché, a differenza del sindaco del presente, erano portatori di una narrazione ben precisa, studiata, veicolata sino ai minimi dettagli.

Ignazio Marino era colui che doveva riportare i bisogni della Città al centro del logos, a detrimento delle dinamiche politiche e delle correnti di partito, che tanto contribuivano al cattivo governo della Capitale. Mentre, Virginia Raggi era colei che doveva riportare la “Le-ga-lì-tá”, detta così, con la prima lettera maiuscola, in maniera accorata e accentando ogni singola sillabata, sincopando il tutto, come sugli spalti di uno stadio. Specie dopo la stagione di Mafia Capitale, che aveva visto proprio la defenestrazione di Marino. Non perché quest’ultimo c’entrasse qualcosa con la Mafia, ma forse perché c’entrava poco con la Capitale.

In questo frangente storico si torna a parlare di entrambi. Dell’uno, perché é stato eletto al Parlamento europeo per Avs, la formazione a sinistra del centrosinistra. Dell’altra perché, da più fonti e dagli ambienti bene informati del Movimento, così come delle più prestigiose e sempre bene imbeccate redazioni delle maggiori testate nazionali, parrebbe sia sulla rampa di lancio per soffiare il posto di leader del Movimento a Giuseppe Conte.

Ignazio Marino ha imbevuto la punta della sua candidatura nel curaro, in una campagna elettorale fatta di piccole e grandi frecciatine nei confronti del Pd Roma e del Partito in generale, ancora ferito dalla sua defenestrazione a suon di firme dal notaio. Quella fu una stagione singolare, tragica e tragicomica al contempo. I protagonisti di quella vicenda sono tutti ancora nelle istituzioni. Qualcuno gode di ottima salute politica, altri meno (vedi Matteo Renzi). Il Marziano da Bruxelles non perde occasione per punzecchiare l’attuale amministrazione capitolina, specie sull’ inceneritore che dovrà essere costruito alle porte di Roma. Ma al di là di queste folkloristiche esternazioni, pare che la sua vena politica sia abbastanza sterile. A meno che, non si sia messo in testa di costruire dalla vetrina europea - che gli garantisce comunque visibilità a livello istituzionale e mediatico - una possibile seconda candidatura a sindaco di Roma. Una sorta di rivincita, alla maniera del Conte di Montecristo. Cosa che oggi appare abbastanza folle. Ma a pensarci bene, almeno le ultime tre candidature a sindaco di Roma, siano esse arrivate da destra che da sinistra, che dal Movimento, a preconizzarle due, tre anni prima, sarebbero risultate parimenti senza un senso logico.

La parte in commedia di Virginia Raggi, invece, appare più a fuoco. Ben attenta a non azzannare l’attuale amministrazione capitolina, cerca di costruirsi una eventuale spendibilitá da leader del Movimento. Chissà che un domani debba essere la seconda gamba di una coalizione politica di centrosinistra. Raggi sa che in questo Paese il segreto é saper attendere. Pazientare che gli eventi si complichino e poi si risolvano. E farsi trovare nel luogo giusto al momento giusto. Cercando di farsi meno nemici possibili. E ha un bel dire Roncone dalle pagine del supplemento “Sette” de Il Corriere, quando scrive, “il grande bluff grillino scoperto, la plastica incapacità di governare, 18 assessori cambiati in 5 anni trascorsi entrando e uscendo dalla Procura, un interrogatorio dietro l'altro, tra dossier, denunce ed esposti, per poi finire a riunirsi con i fedelissimi sui tetti del Campidoglio, dove non poteva essere intercettata”. Ma l’incapacità nella politica populista é un elemento secondario. L’importante è farsi trovare pronti quando serve. E, a ben guardare, Virginia Raggi servirà e anche molto a non far morire il Movimento 5 Stelle. Perché coloro che non votano più il Movimento non travasano il loro voto nel Pd o in qualche altro partito di sinistra, ma rimane a casa e si astiene. E allora, meglio un Movimento che torna nelle includenti posizioni dell’uno vale uno, anziché un cadaverino politico inservibile per il Campo largo.

Tra Ignazio Marino, dagli scranni di Bruxelles e Virginia Raggi, dai banchi dell’opposizione capitolina, che ha avuto e continua ad avere l’invidiabile e molto apprezzata - specie dagli ambenti che contano - capacità di rimanere silente, scelgo Ignazio Marino. Gli riconosco una maggiore umanità e sincerità. La plastica rappresentazione della stizza, il comprensibile limite umano della superbia, unita alla testardaggine di non capire che chi non ti ha voluto, continuerà a non volerti. Chi prima e chi dopo, siamo stati e saremo tutti “Ignazio”.