Marino e Raggi, ex sindaci in cerca di una nuova stagione antipolitica

Le ultime vicende, in ordine di tempo, che stanno caratterizzando la parabola politica degli ultimi due ex sindaci di Roma, fa capire come la politica ha le sue stagioni. Ignazio Marino e Virginia Raggi sono stati i sindaci di Roma della stagione populista della politica italiana. La loro candidatura e il loro mandato hanno avuto ragione di essere proprio in virtù di quel periodo che, negli anni Dieci, ha raccolto in sé tutti gli elementi germogliati dalla stagione di Mani pulite del pool di Milano, sino allo Tsunami di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.

Marino e Raggi sono due profili che si sono presentati ai romani come “anti-sistema” e che sono stati proposti proprio in virtù della loro estraneità all’ambiente politico, perché provenienti dalla società civile (anche se Marino era stato già senatore del Pd), distanti dagli accordi di partito e autoproclamatisi autonomi rispetto alle dinamiche dei gruppi di potere della Capitale. Eppure, sia il primo che la seconda, dopo la loro parentesi da sindaci, non riescono a fare a meno della politica. Il primo, pur avendo ripreso la sua carriera nel mondo della medicina negli Usa, è alla ricerca di una candidatura alle prossime elezioni Europee. La seconda ha tentato la rielezione a sindaco e adesso siede tra i banchi dell’opposizione capitolina. Ma parrebbe che, dopo lo stop alla sua candidatura alle Europee, imposto da Giuseppe Conte, stia pensando di uscire dal Movimento 5 Stelle per aderire a una nuova formazione politica capitana da Alessandro Di Battista, leader del Movimento che fu.

Sia Ignazio Marino che Virginia Raggi sono costretti a continuare la loro carriera politica in compagini politiche poste al lato estremo del loro partito di riferimento. Marino alla sinistra del Pd, tra le liste di Europa Verde e Sinistra Italiana unite nell’alleanza con le reti civiche. Mentre, Virginia Raggi potrebbe intraprendere una nuova avventura politica rifondando un soggetto politico che si richiami alle origini del M5S, oggi troppo moderato e lontano dalle istanze originarie.

È un percorso particolare quello che accomuna i due ex-sindaci, perché fa capire come evolve l’antipolitica e come questa, ai giorni nostri, sia oramai relegata ad uno strapuntino rispetto alle posizioni dei maggiori partiti, sia di governo che di opposizione. Da un lato, Marino rispetto al Pd, fa comprendere come oramai la stagione del candidato “esterno” sia finita, al netto della segretaria Elly Schlein, che infatti potrebbe essere paragonata ad una Marino su scala nazionale e il cui mandato potrebbe trovare la sua fine nel post-elezioni europee. Mentre dall’altro, Virginia Raggi rispetto al M5S e a tutto il corredo ideologico che ha contraddistinto la sua ascesa politica, è stata oramai neutralizzata dalla realpolitik di Giuseppe Conte, un uomo buono per tutte le stagioni, dalla natura politica eminentemente democristiana e lontano anni luce dall’anti-politica, seppur rimanendo populista.

I due sono degli ex protagonisti che oramai hanno perso il proscenio, in cerca di una nuova stagione populista, che però è oramai sfiorita.