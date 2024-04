Marcello De Vito, esempio vivente di ciò che è stato il Movimento 5 Stelle a Roma

Il mio primo contatto con Marcello De Vito fu il 7 aprile del 2013. Era stato appena candidato dal Movimento 5 Stelle a sindaco di Roma e stava partecipando a una iniziativa del Movimento al Mercatino delle Valli a Conca d’Oro, terzo municipio di Roma, Montesacro. Al tempo avevo una mia testata web e seguivo quotidianamente la politica romana, ma più che altro quella municipale. E mi meravigliò molto che Montesacro aveva partorito il primo candidato a sindaco di Roma del Movimento 5 Stelle. Mi presentai al Mercatino in pieno stile “Le Iene”, con una telecamerina e un microfonino comperato in uno dei primi empori cinesi della zona. De Vito era scortato da Roberta Lombardi, altra esponente forte del Movimento 5 Stelle di Roma e anche lei nata politicamente a Montesacro. Il Terzo municipio era, di fatto, la fucina della classe dirigente romana del Movimento. Almeno del Movimento della seconda ora. Quello della prima ora era la Lista civica “Gli amici di Beppe Grillo”, con la candidatura di Serenetta Monti a sindaco di Roma nel 2008 (altra storia che varrebbe la pena raccontare).

Allora, ciò che colpì molti fu che non era possibile stabilire come e in base a quali criteri venivano individuati i candidati del Movimento. Tanto più che si poneva come una realtà politica (anti-politica) totalmente nuova basata sull’uno vale uno. Marcelo De Vito, ad esempio, spuntò praticamente dal nulla, come d'altronde Roberta Lombardi. E ritrovarsi candidato a sindaco di Roma del Movimento 5 Stelle, una personalità proveniente dal municipio di Roma che seguivo assiduamente come cronista e non sapere nulla di lui, fu un elemento molto bizzarro. Ed effettivamente De Vito nulla aveva fatto sino ad allora. Inutile dire che non mi rilasciò nessuna dichiarazione (in rete sul mio canale Youtube si può ancora trovare il video), anxche perché all’epoca Beppe Grillo vietava a tutti i militanti ed esponenti politici del Movimento di rilasciare dichiarazioni alla stampa. Finì che De Vito prese il 12% delle preferenze, con Ignazio Marino che vinse le elezioni, battendo Giani Alemanno, sindaco uscente

De Vito riprovò la candidatura a sindaco nel 2016, ma venne sconfitto alle primarie interne da Virginia Raggi. Quest’ultima scelta, a detta di molti, dopo un vero e proprio casting, convincendo Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo. La cosa non fu indolore per Marcello De Vito. Anche perché, all’interno del Movimento si parlò di dossier avvelenatati nei suoi confronti per farlo fuori dalla corsa alla candidatura a sindaco. Eppure, De Vito a quelle elezioni si tolse lo sfizio di essere il più votato dei suoi con 6.500 preferenze, che gli valsero la nomina a Presidente dell’Assemblea capitolina. Fu allora che ho avuto il secondo contatto con lui.

Al tempo conducevo un talk settimanale sulla politica romana e lui fu tra i miei ospiti. Quando venne in studio era ancora in corsa per diventare il candidato grillino a sindaco di Roma e trasudava ottimismo da tutti i pori. Poi, un paio di settimane dopo, la proclamazione di Virginia Raggi a candidata a sindaco di Roma. Immagino che allora qualcosa si sia rotto all’interno del Movimento 5 Stelle di Roma. Iniziarono a crearsi delle crepe profonde tra le varie correnti. La consiliatura di Virginia Raggi fu contrassegnata, tra le altre cose, oltre che dalla lobby dei frigoriferi, dalla rinuncia alla candidatura olimpica di Roma, dalla faccenda Marra, anche dalla questione del nuovo stadio della Roma di Tor di Valle, con l’avvocato Luca Lanzalone – tra l’altro condannato anche lui in primo grado a tre anni nello stesso processo - mandato da Beppe Grillo a risolvere la questione.

La parabola politica e umana di Marcello De Vito rappresenta meglio di qualsiasi altra cosa ciò che è successo su scala nazionale all’intero Movimento 5 Stelle. Moralisti che vengono mazziati da altri moralizzatori e, infine, che incappano in condanne giudiziarie. Marcello De Vito è stato condannato in primo grado a otto anni e otto mesi di detenzione per episodi di corruzione, traffico di influenze e finanziamento illecito nella faccenda del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. Chiunque sia garantista deve attendere il terzo grado di giudizio per giudicare la persona e il politico. Pratica sconosciuta ai grillini della prima ora, ma anche dell’ennesima ora, visto che ad oggi il leader del nuovo corso del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, sulla scorta degli scandali di Bari e del Piemonte, sta distribuendo patenti di legalità o di illegalità a chicchessia. Senza capire che la politica è cosa complessa ed è fatta di uomini e donne che possono sbagliare. E che a una condanna oggi, può corrispondere un’assoluzione domani.