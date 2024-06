Le Vele di Calatrava simbolo di una città che rinasce?

Alla domanda “Cosa rappresenta meglio di ogni altra cosa il lungo periodo di crisi di Roma?”, la riposta verrebbe facile: “Le Vele di Calatrava”.

A livello visivo queste si stagliano all’orizzonte per chiunque entri a Roma dalla zona sud-est. Così, mentre chi entra a Parigi vede sin da subito, in lontananza, la Torre Eiffel, a Roma s’incontra l’enorme pinna di squalo, quasi fosse un’installazione aliena di un’altra epoca e civiltà. A disegnare un possibile futuro distopico, che a Roma è eterno presente. A livello simbolico, le Vele di Calatrava rappresentano il punto di blocco della Città, sia a livello politico, che urbanistico. Queste erano state progettata vent’anni fa dall’archistar spagnolo Santiago Calatrava in vista dei Mondiali di nuoto del 2009. Eravamo in piena amministrazione Veltroni – che, al secondo mandato da sindaco, si sarebbe dimesso nel 2008 per tentare l’avventura nazionale, con l’elezione a segretario del nascente Pd e alla guida del centrosinistra, che sarebbe poi stato sconfitto alle politiche dello stesso anno. Sconfitta che fu prodomo all’abbandono della politica da parte dello stesso Walter Veltroni nel 2010.

Seguì la consiliatura di Gianni Alemanno, prima e sorprendente vittoria del centrodestra cittadino che pose la parola fine al “Modello Roma”, con la sconfitta del candidato di centrosinistra Francesco Rutelli (sì, lo stesso che oggi Goffredo Bettini vaticina come leader di un nuovo partito di centro), che tentava di nuovo l’avventura a sindaco, dopo il doppio mandato che fu caratterizzato dal Giubileo del 2000. Fu Alemanno che stoppò il progetto, dopo che fu chiaro che il completamento dell’opera sarebbe avvenuto ben al di là della manifestazione sportiva dei Mondiali di nuoto. Non che altre opere previste per l’evento mondiale andarono meglio (vedi il progetto del Salaria Spoto Village).

Da allora, le Vele di Calatrava hanno rappresentato l’incapacità della Capitale di guardare al futuro, superando una stagione di blocco materiale, emotivo, culturale, sociale e sentimentale. Roma non è più stata la stessa, ha segnato il passo verso un’inesorabile discesa agli inferi della malagestione e del populismo più becero. Populismo che, ad esempio, scelse di ritirare la candidatura di Roma ad ospitare le Olimpiadi del 2024, che si svolgeranno questa estate a Parigi. Al tempo, l’allora sindaca Virginia Raggi – oggi in predicato di diventare una delle nuove leader del Movimento 5 Stelle per il dopo Giuseppe Conte – preferì evitare, a suo dire, sicure ruberie che si sarebbero avuto con gli appalti olimpici.

E come spesso accade per Roma, le uniche finestre che si aprono per ripensare, recuperare e inaugurare nuove opere pubbliche, è il Giubileo. Successe per quello del 2000 e succede oggi per il Giubileo del 2025. Infatti, il Decreto Giubileo prevede tre interventi per la “Città dello Sport”, gestiti dall'Agenzia del Demanio, per un totale di 70 milioni di euro, finalizzati ad assicurare il parziale funzionamento del Palasport, con la sua trasformazione in arena scoperta per le adunate papali che si avranno durante l’anno giubilare.

Dovrebbe essere l’inizio della riqualificazione di uno spazio che rappresenta da vent’anni, più di ogni altra cosa, il tempo che si è fermato, la perdita delle opportunità, l’età dell’oscurità Capitale.