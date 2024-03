L'ottava meraviglia di Piazza Venezia

A piazza Venezia c’è l’ottava meraviglia d’Europa. È il cantiere per la costruzione di quella che diventerà la principale fermata della Linea C della metro di Roma. È l’opera più ambiziosa che si sta costruendo nella Capitale. L’impresa più coraggiosa degli ultimi tre lustri. Una di quelle opere che, seppur progettata da anni, rappresenta un segnale di ripresa. Quei segni tangibili che fanno vedere che Roma può riprendere il suo posto in Europa e nel mondo. La risposta più convincente alla rinascita di Milano che si ebbe con Expo 2015, con il Bosco verticale e il nuovo skyline della città meneghina. Il segno più tangibile della ripresa di Roma non è in verticale, ma giù, nelle profonde viscere del sottosuolo, attraversando le molteplici stratificazioni di una storia millenaria. Giù verso il centro della Terra, scavando due volte l’altezza del Colosseo.

Il cantiere di piazza Venezia è altamente simbolico di come, dopo almeno tre consiliature (Alemanno, Marino e Raggi), si riparta dai fondamentali: dare una nuova prospettiva a Roma e mettere a terra progetti dei quali si favoleggiava da decenni. Piano, piano sui giornali, dalle cronache cittadine a quelle nazionali, si sta iniziando a mettere sotto i riflettori la mastodonticità di questo cantiere e la sua estrema particolarità circa la complessità dell’opera, le ricadute sulla Città e la ricchezza di reperti che via via si stanno rivenendo. È una storia che si racconta da sola, per quanto è imponente l’immagine del cantiere, con l’idrofresa che troneggia davanti all’altare della Patria, oscurandolo e rendendo piccino tutto ciò che le è intorno. Pare il Gigante di Rodi, la Torre di Babele e chi più ne ha ne metta. E ci si augura che Roma abbia un nuovo Fellini pronto a raccontare la grandiosità di questa opera e lo straniamento che un cantiere del genere genera nel cupre della Capitale.

Ma l’opera ancor più ingegnosa e sbalorditiva è l’ingranaggio burocratico che caratterizza quest’opera. Ci sono tutti gli enti possibili e immaginabili. Dalla Sovintendenza capitolina, alla Soprintendenza speciale di Roma di pertinenza del Ministero della Cultura; dal consorzio privato che gestisce la Metro C (WeBuild, Hitachi, Consorzio cooperative costruzioni, Vianini , Emb), al Comune di Roma Capitale, sino al Ministero delle Infrastrutture e Roma Metropolitane, compreso l’ente unico del Vittoriano e quello di Palazzo Venezia. A leggerli tutti d’un fiato gira la testa, ma sono questi gli attori che ogni giorno s’interfacciano per far camminare l’opera. E la cosa fa ancora più impressione se si riflette sul fatto che fino a ieri Roma s’incagliava sul nuovo stadio (altra partita ancora aperta), la chisura dell’anello ferroviario, il recupero dell’ex Fiera di Roma e il simbolo all’inefficienza rappresentato dalle Vele di Calatrava, che accoglie chi arriva a Roma da sud-est, come una triste Torre Eiffel.

“Il cantiere di piazza Venezia” dovrebbe diventare un’esperienza – come dicono i creativi alla moda e i social media manager – da far vivere a tutti i cittadini romani. Dovrebbe essere permesso a tutti i cittadini di visitare il cantiere, per far sì che possano rendersi conto che è possibile far ripartire Roma. O anche, dovrebbe diventare una docuserie che racconta di come, quando c’è la buona volontà di tutti, Roma può tornare ad essere Roma. Con buona pace dei boschi verticali milanesi.