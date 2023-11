Vitiligine, il tour a Roma per abbattere i pregiudizi

Il 3 dicembre il Vitilive Walking Tour arriva a Roma per la quarta e ultima tappa del suo itinerario, nella cornice di Villa Ada . L’iniziativa ha raccolto una grande partecipazione da parte della popolazione locale, tanto che nelle sue tappe precedenti le visite dermatologiche gratuite hanno riscontrato un tutto esaurito, garantendo a tutti i pazienti supporto clinico.

Il Vitilive Walking Tour è organizzato in collaborazione e con il patrocinio di SIDeMaST, ADOI, con il patrocinio di Associazione Nazionale gli “Amici per la Pelle” ONLUS (ANAP) con il contributo non condizionante di Incyte. L’obiettivo è favorire una migliore comprensione della vitiligine e promuovere una conoscenza che possa abbattere i pregiudizi che ancora circondano i pazienti.

La tappa di Vitilive Walking Tour a Roma

I partecipanti, nel corso della tappa di Roma, potranno ascoltare gli interventi dei clinici, la testimonianza di Luca Marin, ex campione di nuoto e confrontarsi con una task force di Specialisti in Dermatologia, a disposizione per effettuare visite dermatologiche gratuite. Inoltre, è prevista anche una passeggiata ludica di 3-5 chilometri. Per le visite gratuite e la passeggiata è possibile prenotarsi al sito dell’iniziativa (https://vitilivewalkingtour.it/).

Molto visibile, a causa delle caratteristiche macchie bianche, ma poco conosciuta. La vitiligine è una malattia di cui si parla poco ed è spesso scambiata per un problema esclusivamente estetico. Al contrario si tratta di una patologia autoimmune e cronica che colpisce tra lo 0,5% e il 2% della popolazione mondiale e che ha un forte impatto dal punto di vista sociale, psicologico ed emotivo. Nella regione Lazio sono più di 28.000 le persone che soffrono di vitiligine.

“La vitiligine è una malattia che si manifesta con macchie di colore bianco che sono conseguenza della perdita dei melanociti cutanei. Per le sue caratteristiche, la vitiligine viene spesso considerata solo un problema estetico mentre in realtà è una patologia cronica autoimmune e, in quanto tale, spesso è associata ad altre malattie autoimmuni come, ad esempio, alcune malattie della tiroide, le malattie infiammatorie croniche intestinali e l’alopecia areata. Per questo è importante che la diagnosi di vitiligine sia effettuata da uno Specialista dermatologo, che indagherà anche i diversi aspetti correlati alla patologia”, spiega la Prof.ssa Ketty Peris, Professore ordinario di Dermatologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

L’iniziativa Vitilive Walking Tour pone l’accento proprio sull’importanza di una corretta informazione per promuovere un maggiore empowerment del paziente, nonché sulla relazione medico-paziente.

“Promuovere il riconoscimento della vitiligine come patologia cronica autoimmune è il primo passo per ottimizzare il percorso dei pazienti. Oggi la ricerca apre nuove prospettive per il trattamento della vitiligine e il riferimento dei pazienti presso i centri specialistici è ancor più fondamentale per garantire una presa in carico tempestiva e dare ai pazienti l’opportunità di gestire al meglio la propria condizione”, spiega Prof. Mauro Picardo, Professore presso l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma.

Una corretta comprensione della patologia passa anche attraverso il riconoscimento del forte impatto che la vitiligine può avere sulla qualità di vita delle persone che ne sono affette: “La vitiligine impatta significativamente la sfera psicologica e sociale dei pazienti”, spiega Ugo Viora, Presidente ANAP. "Una recente ricerca realizzata dalla società di consulenza Kearney ha mostrato che nei pazienti con vitiligine ansia e depressione risultano rispettivamente il 72% e il 32% più diffuse rispetto al resto della popolazione e il ricorso a percorsi di terapia è 20 volte più frequente tra questi pazienti”

Infine, il tour sarà anche l’occasione per promuovere il benessere psico-fisico grazie alla passeggiata che attraverserà la splendida cornice di Villa Ada: “Siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa capace di portare in alcune delle più grandi città italiane il vissuto e i bisogni dei pazienti affetti da vitiligine: l’impegno di Incyte non si esaurisce nella ricerca di soluzioni innovative per cercare di soddisfare questi bisogni, ma si concretizza anche attraverso partnership di valore, volte ad avvicinare la popolazione a temi nuovi e promuovere una corretta informazione”, conclude Onofrio Mastandrea, Regional Vice President, General Manager Incyte Italia.

All’incontro sono stati invitati Alessandro Alongi, Consigliere e Presidente della Commissione Politiche Sociali del XII Municipio e Rino Fabiano, Assessore all'Ambiente Verde e Sport del II Municipio.

“È motivo di orgoglio poter ospitare questa campagna che rappresenta una preziosa occasione per dar voce a tutti coloro che sono affetti da questa patologia, e in particolare agli adolescenti. Il XII Municipio di Roma, nei mesi scorsi, ha scelto di impegnarsi a fondo attraverso campagne informative e educative nelle scuole, così da promuovere una cultura dell'inclusione e del rispetto per le diversità, affinché la vitiligine non sia motivo di stigma o discriminazione, ma diventi un elemento di arricchimento e comprensione reciproca”, le parole di Alessandro Alongi, Consigliere e Presidente della Commissione Politiche Sociali del XII Municipio nel sostenere l’iniziativa.

Il tour è cominciato il 15 ottobre a Napoli proseguito a Milano lo scorso 29 ottobre, Torino il 26 novembre, per approdare nella sua quarta e ultima tappa che sarà a Roma il 3 dicembre.