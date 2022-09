Giornata mondiale per il cuore, visite gratuite allo Spallanzani e al Pertini

Anche l’Istituto Spallanzani e l'ospedale Pertini aderiscono alla Giornata mondiale per il cuore, fissata al 29 settembre e dedicata alla salute cardiovascolare.

Dal 26 al 30 settembre rivolgendosi allo Spallanzani è possibile prenotare una visita cardiologica gratuita e ricevere consigli nutrizionali dedicati proprio alla salute del cuore. Le richieste di prenotazione possono essere inviate via mail a meserosa@inmi.it indicando il proprio nominativo e il proprio recapito telefonico, in modo da essere ricontattati per prendere appuntamento. Le visite verranno svolte nella sede dell’Istituto Spallanzani, in via Portuense.

All’iniziativa, oltre allo Spallanzani, aderisce anche l’Asl Roma 2 attraverso l’ospedale Pertini, che il 29 settembre in collaborazione con Airc (Associazione Italiana Cuore e Rianimazione) ospita una giornata ad accesso libero di counselling cardiologico con elettrocardiogrammi, sensibilizzazione alla donazione di sangue e alla patologia diabetica (con valutazione del rischio) e corsi per imparare a utilizzare il defibrillatore (qui il programma completo).

La Giornata Mondiale per il Cuore è una campagna mondiale di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari, promossa in tutto il mondo dalla World Heart Federation attraverso una comunità di oltre 200 organizzazioni nazionali in oltre 100 paesi.