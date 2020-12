“Stop what you’re doing", coro romano premiato per video contro il fumo

“Stop what you’re doing", questo il titolo del video vincitore della campagna contro il fumo dell'ISS. Un progetto realizzato dal coro romano Il coro che non c'è appartenente a Decanto, associazione culturale nata con il proposito di promuovere e diffondere la musica, con particolare attenzione per quella corale e vocale, meglio conosciuta come musica a cappella. .

Il video, che sostiene appunto il Telefono Verde contro il Fumo (800-554088) dell'Istituto Superiore di Sanità, ha vinto il premio speciale "ENSP Next" nell'ambito del contest europeo.

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione del Ministero della Salute - Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Il video realizzato dal coro romano

Di seguito il video di "Stop what you're doing" realizzato dai ragazzi de "Il coro che non c'è":