Tumore al seno, nel Lazio 4.600 casi ogni anno: l'Aifa approva nuovo farmaco mirato

L?Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilit di una nuova terapia mirata per il trattamento del tumore al seno. Si tratta di farmaco, Tucatinib, che utilizzato in combinazione con l?anticorpo monoclonale (trastuzumab) e chemioterapia (capecitabina) si è rivelato efficace nelle pazienti con tumore del seno metastatico che sovraesprimono la proteina HER2 (HER2+). Un risultato importante, tenendo conto che nel solo Lazio sono circa 4.600 i casi di tumore al seno diagnosticati ogni anno.

Le ricerche hanno dimostrato che in queste pazienti la somministrazione di tucatinib riduce il rischio di morte del 34%, migliora la sopravvivenza globale e, a due anni, il 51% dei pazienti è vivo rispetto al 40% di quelli trattati con trastuzumab e capecitabina. A 2 anni la sopravvivenza globale mediana è stata di 24,7 mesi con il regime a base di tucatinib rispetto a 19,2 mesi del gruppo di controllo. Inoltre il 29% di pazienti trattati con tucatinib risulta libero da progressione di malattia rispetto al 14% del gruppo di controllo, benefici che si aggiungono a quelli già ottenuti con le prime due linee di trattamento.

I risultati della sperimentazione

?Nel nostro Paese oltre 40mila donne vivono con una diagnosi di carcinoma mammario metastatico - spiega Francesco Cognetti, Presidente della Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi e coordinatore del ?Forum delle Società Scientifiche dei Clinici Ospedalieri e Universitari Italiani? (FoSSC) - Nella maggior parte dei casi il carcinoma mammario metastatico non è suscettibile di guarigione, ma è una malattia che può essere tenuta sotto controllo per lunghi periodi. In particolare, le terapie mirate hanno cambiato la storia del carcinoma della mammella metastatico, determinando in molti casi una lunga aspettativa di vita, molto più elevata rispetto al passato. Resta però un forte bisogno clinico di armi ancora più efficaci per le pazienti con carcinoma della mammella metastatico HER2 positivo, già trattate con le opzioni terapeutiche standard. Tucatinib si caratterizza per un meccanismo d?azione diverso rispetto alle altre terapie disponibili e mostra un notevole vantaggio non solo nel controllo di malattia ma anche nella sopravvivenza. E, ancora più importante, mostra un?attività significativa e clinicamente rilevante nelle pazienti con metastasi encefaliche sia stabili che attive. La molecola, inoltre, si caratterizza per un?elevata tollerabilità, aspetto fondamentale nella gestione della malattia metastatica per garantire alle pazienti una buona qualità di vita?.

?Il 15-20% dei casi di carcinoma della mammella presenta iperespressione della proteina HER2, il recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano - aggiunge Paolo Marchetti, direttore scientifico IDI-IRCCS di Roma, ordinario di Oncologia all?Università La Sapienza di Roma e presidente della Fondazione per la Medicina Personalizzata - Storicamente, questo tipo di neoplasia tende a ripresentarsi e ad essere più aggressivo. Inoltre, fino al 50% delle pazienti HER2 positive sviluppa metastasi cerebrali. Tucatinib, inibitore tirosin chinasico di nuova generazione, è in grado di bloccare la replicazione delle cellule tumorali in modo molto efficace. Tucatinib ha permesso di ridurre il rischio di morte del 34% in tutta la popolazione studiata e, addirittura, del 52% nelle pazienti con metastasi cerebrali?.

Come funziona il nuovo farmaco mirato

Lo studio HER2CLIMB, pubblicato sul New England Journal of Medicine, che ha portato all?approvazione della molecola in Europa a febbraio 2021, ha valutato l?aggiunta di tucatinib a trastuzumab e alla chemioterapia in 612 pazienti con carcinoma mammario metastatico HER2 positivo con e senza metastasi cerebrali, precedentemente trattati: ?HER2CLIMB è la prima sperimentazione clinica prospettica ad aver arruolato il 48% di pazienti con metastasi cerebrali, tra cui quelle attive, le più difficili da curare - prosegue Marchetti - Questo inibitore delle tirosin chinasi è sufficientemente piccolo da attraversare la barriera ematoencefalica e raggiungere il cervello, bloccando direttamente lo stimolo di proliferazione della proteina HER2. A 24 mesi, tucatinib ha dimostrato una sopravvivenza globale quasi raddoppiata nelle pazienti con metastasi cerebrali (48,5%) rispetto al braccio di confronto (25,1%)?.

?Negli ultimi 20 anni - aggiunge Marchetti - grazie all?individuazione dei diversi sottotipi di tumore mammario e alla comprensione dell?eterogeneità biologica della malattia, si è assistito a una straordinaria evoluzione delle terapie, sempre più mirate contro specifici bersagli e quindi sempre meno gravate da tossicità invalidanti. In Italia, l?88% delle pazienti colpite dal carcinoma mammario è vivo a 5 anni ed è potenzialmente guarito?.

?Resta però una percentuale di pazienti, pari al 7%, in cui la malattia si presenta metastatica già alla diagnosi - conclude Cogneti - Il tumore della mammella, inoltre, può ripresentarsi sotto forma di metastasi anche dopo molti anni dall?intervento chirurgico e dalla fine delle terapie postoperatorie. Si stima che circa il 20% delle donne con carcinoma inizialmente non metastatico sviluppi metastasi nei 5 anni successivi alla diagnosi. Un recente nostro studio condotto presso l?Istituto Regina Elena di Roma sull?applicazione della biopsia liquida in pazienti con malattia in fase molto avanzata sottoposti a trattamento anti Her-2 ha dimostrato lo sviluppo di nuove mutazioni adattative ?azionabili? comunque anche ancor prima dell?evidenza clinica di una progressione della malattia, ciò a suggerire la possibile applicazione di sempre nuove cure di trattamento anti Her-2 anche in pazienti molto pretrattati. La ricerca rende quindi disponibili trattamenti sempre più efficaci per queste pazienti, come tucatinib, che consentono di vivere più a lungo?.