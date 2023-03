Test gratuito per la misurazione della glicemia ad oltre 30 senzatetto di Roma

Lunedì 20 marzo presso il Colonnato di San Pietro i volontari di Ripartiamo APS hanno offerto a più di 30 senzatetto un test gratuito per la misurazione della glicemia.

L’iniziativa rientra nel progetto di Ripartiamo APS “Do Not Forget Me” e ha visto l’intervento dei volontari in collaborazione del dott. Carlo Maglie e del paramedico Benedetta Cola hanno. Il servizio sanitario è stato reso possibile grazie agli strumenti offerti dall’Antica Farmacia Torre Argentina S.A.S di Borbotti G.

L’evento ha visto la misurazione della glicemia e poi una campagna ove necessario per un monitoraggio costante dei pazienti nel lungo periodo. La Dott.ssa Giulia Rea, farmacista ha garantito gli strumenti necessari per l’auto-misurazione a chi è risultato con i valori fuori dalla norma. Inoltre all’iniziativa si è registrato un alto coinvolgimento di privati cittadini come quelli del quartiere della circonvallazione Ostiense, che hanno offerto ai senzatetto la colazione subito dopo la misurazione della glicemia.

Il dott. Maglie ha così parlato dell’iniziativa odierna premendo sull’aiuto da dare a chi ha un alto valore della glicemia: “Il rischio diabetico è purtroppo molto diffuso, il diabete è una patologia cronica che causa elevati valori di glucosio nel sangue, responsabili a loro volta dello sviluppo di lesioni delle arterie che sono alla base delle principali malattie cardiovascolari pertanto essere informati sulla cura e sulla prevenzione delle complicanze acute e croniche è un primo passo per prendere in seria considerazione i valori glicemici”.