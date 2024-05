Allo Spallanzani una settimana di test gratuiti e senza prenotazione per l'Hiv, epatite C e sifilide

Dal 20 al 27 maggio, tutte le mattine allo Spallanzani sarà possibile – senza prenotazione - sottoporsi a test rapidi, anonimi e gratuiti per Hiv (Virus dell’immunodeficienza umana), Hcv (Virus dell’epatite C) e sifilide. Inoltre, medici e infermieri dell’Istituto nel pomeriggio si recheranno nelle sedi delle associazioni ed enti coinvolti dove supporteranno le iniziative di offerta del test e counseling. Le attività sono organizzate nell’ambito della European testing week, la settimana europea del test contro Hiv e altre infezioni sessualmente trasmesse a cui lo Spallanzani aderisce.

I numeri sull’Hiv

Nella Regione Lazio nel 2022 sono state notificate 293 nuove diagnosi di Hiv, in oltre il 60% dei casi in fase avanzata, per un’incidenza di 4.8 per 100.000 residenti, superiore alla media nazionale (3.2 per 100.000), che è ancora più elevata nella città di Roma (5.2 per 100.000). Il Lazio e Roma sono rispettivamente la regione e la città con la maggiore incidenza in Italia. In Italia oggi vi sono poco più di 140.000 persone che vivono con Hiv, di cui circa 10.000 inconsapevoli del proprio stato di infezione. Ogni anno in Italia vi sono poco meno di 2.000 nuove diagnosi di Hiv. Nel 2022 il Sistema nazionale di sorveglianza dell’Istituto superiore di sanità ha riportato 1.888 nuove diagnosi. Il 58% di queste diagnosi è in fase avanzata di malattia, come effetto del ritardo diagnostico ancora molto elevato.

I dati dello Spallanzani

Presso l’ambulatorio Hiv dello Spallanzani sono seguite circa 6.500 persone con Hiv in terapia antiretrovirale e ogni anno vengono presi in carico da 150 a 180 persone con nuova diagnosi per iniziare la terapia e proseguire il follow-up. Ogni anno presso il reparto di degenza vengono effettuati circa 350 ricoveri per persone con HIV con malattia conclamata (Aids). In larga parte si tratta di persone che arrivano molto tardi al test e alla diagnosi. Lo Spallanzani segue, inoltre, più di 1.200 persone ad alto rischio HIV-negative che ricevono profilassi pre-esposizione (PrEP) con antiretrovirali ed effettuano counseling e monitoraggio del test HIV e delle altre infezioni sessualmente trasmesse quali sifilide, gonorrea, clamidia. Nell’ultimo anno sono stati effettuati oltre 6.700 test Hiv e 250 interventi di profilassi post-esposizione (PEP) con antiretrovirali a persone con esposizione a rischio.

La campagna di sensibilizzazione

L’European testing week di quest’anno porta con sé una novità: la campagna di sensibilizzazione e prevenzione, per volontà dello Spallanzani e grazie alla sensibilità degli enti e istituzioni coinvolti, che verrà realizzata in sinergia con il Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, Associazione nazionale per la lotta contro l’Aids (Anlaids) Lazio, associazione Arcigay Roma, Gay Center, associazione Plus Roma, Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della Povertà (Inmp), Be Free Cooperativa Sociale contro tratta, violenza e discriminazioni. Per promuovere la cultura del test e degli screening, sono previsti momenti di aggregazione, informazione scientifica e confronto in ciascuna delle sedi. Infine, nel pomeriggio del 27 maggio, giornata di chiusura della European testing week, allo Spallanzani si terrà un evento scientifico e sociale condiviso con tutte le associazioni partecipanti all'iniziativa.

“Un programma itinerante”

Nel presentare l'iniziativa, Andrea Antinori, direttore del Dipartimento clinico e dell'Uoc (Unità operativa complessa) Immunodeficienze virali, spiega: "Abbiamo voluto caratterizzare questa settimana con un programma articolato di offerta attiva del test, counseling e comunicazione sugli strumenti di prevenzione che coinvolgerà le associazioni di lotta all'HIV con cui abbiamo un forte rapporto di collaborazione. Il programma sarà itinerante nella sede dello Spallanzani e in quelle delle associazioni dove sarà possibile effettuare test rapidi per Hiv, Hcv e sifilide e ricevere informazione e counseling sui rischi e gli strumenti per prevenirli. Saranno previsti anche momenti sociali al fine di informare e sensibilizzare le persone sul rischio di Hiv e malattie sessualmente trasmesse, sul profilattico, sulla PrEP (profilassi pre esposizione) e la Pep (profilassi post esposizione) e sulle misure di prevenzione. Sarà un momento di comunicazione e confronto per aumentare la consapevolezza su cos'è HIV oggi e come combatterlo".

Tutti gli appuntamenti

Sarà possibile effettuare i test senza prenotazione dal 20 al 27 maggio allo Spallanzani, dalle 9 alle 13 (esclusa la domenica). Lunedì 20 maggio dalle 14.30 alle 18.30 a Be free, presso il centro antiviolenza Nilde Iotti, in via di Grotta Perfetta 610; martedì 21 maggio dalle 17 alle 20 presso l’Istituto nazionale salute, migrazioni e povertà e Associazione nazionale per la lotta contro l'Aids; mercoledì 22 maggio dalle 17 alle 20 in via Galvani 51F c/o Roma Checkpoint; giovedì 23 maggio dalle 17 alle 20 Circolo Mario Mieli; venerdì 24 maggio dalle 17 alle 20 Checkpoint Plus Roma. Lunedì 27 maggio dalle 15 alle 20 la manifestazione conclusiva allo Spallanzani