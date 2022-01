Dove prenotare tamponi antigenici e molecolari per bambini a Roma

Nelle ultime settimane la variante Omicron si è diffusa rapidamente. Sintomi meno gravi della precedente variante (Delta) ma molti più contagi, anche tra i più piccoli. Se, finora, i bambini erano stati una categoria solo sfiorata dal Covid, infatti, con l'arrivo di Omicron la situazione è notevolmente mutata.

Tanti sono i casi presentati dai pediatri romani. Tanti i tamponi prescritti, antigenici o molecolari, per i bambini che frequentano la scuola, ma anche per i più piccoli.

Ma i bambini dove possono fare i tamponi a Roma e nel Lazio?

Tamponi rapidi e molecolari per bambini a Roma

Senza la prescrizione del pediatra, i bambini possono effettuare il tampone rapido presso le farmacie che offrono questo servizio. Con la prescrizione del pediatra, i più grandi possono svolgere il tampone molecolare o antigenico rapido presso i drive-in e i walk-in della Capitale (proprio come gli adulti). Nella Capitale, però, sono stati allestiti degli ambulatori pediatrici, dedicati soltanto alla fascia d'età 0-16 e consigliati soprattutto per i bimbi più piccoli e per i neonati.

Tamponi: gli ambulatori pediatrici a Roma

Ad allestire gli ambulatori che fanno tamponi ai bambini a Roma e nel Lazio sono state diverse strutture, dall'Ospedale Bambino Gesù (nelle sedi di San Paolo e Palidoro) al Baby Drive-in della Cecchignola. Presso i centri allestiti per i minori è possibile fare il tampone naso-faringeo per la ricerca del Covid-19 su bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, in convenzione con il Sistema Sanitario Regionale. Si possono eseguire 2 tipi di esami, il test antigenico e quello molecolare.

Per effettuare il test bisogna avere la ricetta elettronica (dematerializzata) del pediatra o del medico curante. I test vengono fatti solo su prenotazione.

Le sedi e gli orari

È possibile fare il tampone nelle sedi di:

San Paolo (entrare da viale di San Paolo 15 e poi seguire il percorso rosso) dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 14.00

Palidoro (III Padiglione, piano terra - stanza 2) dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16:00 negli stessi giorni, inoltre, dalle 16:00 alle 16:30 l'accesso, sempre su prenotazione, è riservato ai casi positivi (per prenotazioni chiamare il CUP: 0668181)

Località San Cosimato, snc - Vicovaro - 00020

Uscita casello autostradale Vicovaro, direzione Vicovaro, 300mt sulla sinistra -presso postazioni CRI e soccorso montano.

Si eseguono tamponi molecolari - codice prestazione (CUR:91.12.1_11) - e tamponi antigenici rapidi - codice

prestazione (CUR:90.95.5_8).

Nella fascia oraria 8:00-12:00 il drive-in è RISERVATO ECLUSIVAMENTE alle scuole prenotate dal Servizio

di Igiene e Sanità Pubblica (SISP).

da Lun a Dom 8-14

aOU S. Andrea

Via di Grottarossa, 1035 - Roma - 00189

Bambini 0-16 anni - Tendostruttura -percorso a piedi

Si eseguono tamponi molecolari - codice prestazione (CUR:91.12.1_11) - e tamponi antigenici rapidi - codice

prestazione (CUR:90.95.5_8)

SU PRENOTAZIONE

da Lun a Sab 8-17 Dom 8-13

Cecchignola

Via dei Bersaglieri - Cecchignola, snc - Roma - 00143

Bambini 0-14 anni

Si eseguono SOLO tamponi antigenici rapidi - codice prestazione (CUR:90.95.5_8)

SU PRENOTAZIONE

da Lun a Dom 9-15

A.O. San Camillo

via Ramazzini, 66/68 - Roma - 00149

Bambini 0-16 anni - Tampone antigenico rapido, presso la Struttura Aziendale esterna. Accesso a piedi e su

prenotazione al numero 800909648 (da Lun a Ven 8-18, Sabato 8-13)

Si eseguono SOLO tamponi antigenici rapidi - codice prestazione (CUR:90.95.5_8)

SU PRENOTAZIONE

da Lun a Sab dalle 8.30 alle 19

FROSINONE

Casa della Salute di Atina

Via Colle Melfa, 75 - Atina - 03042 a

Bambini 0-13 anni - Locale piano -1

Si eseguono SOLO tamponi molecolari - codice prestazione (CUR:91.12.1_11)

SU PRENOTAZIONE

Merc e Ven 8-13

Via Borgo Santa Lucia , 52 - Ceccano - 03023

Bambini 0-13 anni

Si eseguono SOLO tamponi molecolari - codice prestazione (CUR:91.12.1_11)

SU PRENOTAZIONE

Via S. Giovanni Battista, 5 - Pontecorvo - 03037

Bambini 0-13 anni - Ala Est edificio A

Si eseguono SOLO tamponi molecolari - codice prestazione (CUR:91.12.1_11)

SU PRENOTAZIONE

Mart e Sab 8-13

via Onorato Capo, 2 - Anagni - 03012

Bambini 0-13 anni

Si eseguono SOLO tamponi molecolari - codice prestazione (CUR:91.12.1_11)

SU PRENOTAZIONE

RIETI

Direzione aziendale (Polo didattico)- PEDIATRICO 0-13 anni

Via del Terminillo , 42 - Rieti - 02100

Bambini 0-13 anni

Si eseguono SOLO tamponi molecolari - codice prestazione (CUR:91.12.1_11)

da Lun a Sab 15-18

Prenotazione tamponi istituti scolastici

Per i bambini che devono effettuare il tampone per rientrare a scuola esiste una via preferenziale. Secondo le nuove disposizioni, infatti, in presenza di un solo caso positivo, l'attività didattica prosegue in presenza, ma gli alunni devono effettuare la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più alunni positivi, gli alunni devono effettuare la quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. Durante il periodo di quarantena le attività didattiche proseguono a distanza.

Per effettuare i tamponi richiesti dalla scuola, gli studenti possono accedere ad un portale dedicato (qui il link) a cui prenotarsi anche senza la richiesta del pediatra.