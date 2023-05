Streptococco a Roma, aumentano i contagi e si fatica a trovare l'amoxicillina

In un tempo - non troppo lontano - era il tampone per il Covid l'incubo di tutte le famiglie, da qualche mese a questa parte, però, c'è un altro nemico che sta colpendo grandi e bambini. Parliamo dello streptococco, il batterio che provoca mal di gola, febbre alta, in alcuni casi scarlattina e che sta decimando le classi a Roma e non solo. La prima ondata è stata registrata nel periodo invernale, ma anche ora che l'estate è vicina - almeno sul calendario - lo streptococco non sembra avere intenzione di allentare la presa, anzi.

Boom di tamponi in farmacia

Nelle farmacie sale a dismisura il numero di tamponi effettuati ogni giorno. Secondo i dati analizzati da Iqvia - dopo la circolare emanata dal ministero della Salute sull'aumento dell'incidenza di scarlattina e di infezione invasiva da streptococco - è esponenziale la crescita registrata quest'anno della vendita di tamponi per lo streptococco. Da ottobre 2022 a marzo 2023 ne sono stati venduti 77.661, rispetto ai 3.857 del periodo ottobre 2021 a marzo 2022. Ben il 2.000% in più.

RomaToday ha avuto modo di parlare con alcune farmacie e il trend delle positività è tornato alto: "3 tamponi su 7 risultano positivi", afferma, ad esempio, una farmacia della periferia est della Capitale. Negli asili nido, così come nella scuola dell'infanzia e nella primaria, si tornano a registrare diversi casi. In generale tanti sono i bambini influenzati, con tosse, raffreddore e più volte la diagnosi è proprio quella dello streptococco.

L'intervista all'esperta del Bambino Gesù

Poiché l'allerta non si abbassa, RomaToday ha interpellato l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, per capire quale sia il quadro generale dello streptococco a Roma. Ecco cosa ci ha detto la dottoressa Mara Pisani, pediatra dell’unità operativa di Pediatria Generale del Bambino Gesù.

Siamo ormai alle porte dell'estate eppure si parla di una nuova ondata di streptococco tra i bambini e non solo. E' reale questo nuovo aumento dei contagi?

"L'Organizzazione mondiale della Sanità ha rilevato un'aumentata incidenza di infezioni da streptococco Beta-emolitico di Gruppo A, complice anche questa primavera che tarda ad arrivare. La cosa che voglio sottolineare, però, è che in tutti questi mesi, non sono stati isolati ceppi più aggressivi, né ceppi che resistono alla terapia con l'amoxicillina".

Voi pediatri come state affrontando questo aumento dei casi?

"L'aumento rispetto agli scorsi anni non ha inficiato il quotidiano lavoro in ospedale. In questo periodo dell'anno siamo abituati a visitare circa 200 bambini al giorno presso il nostro DEA e, tra i motivi di accesso, oltre alla febbre attualmente si è si è aggiunta l'ipotesi della patologia da streptococco pyogenes. Questo, in ogni caso, non ha modificato la normale routine di noi pediatri, né un aumento dei ricoveri".

Tra i bambini visitati quotidianamente, qual è la percentuale di coloro che risultano positivi allo streptococco Beta-emolitico di Gruppo A?

"Siamo perfettamente in linea con i dati che ci riporta la letteratura internazionale, i quali ci dicono che le faringotonsilliti sono per il 60-70% virali e solo per il 10-30% batteriche e soltanto quelle da streptococco Beta-emolitico di Gruppo A hanno indicazione al trattamento antibiotico".

In questo momento le classi - come ci raccontano insegnanti e genitori - sono decimate: tanti i bambini con tosse, febbre, mal di gola ed è corsa al tampone. Quando andrebbe realmente fatto?

"Non esiste la prescrizione telefonica, il paziente va valutato, il pediatra o il medico curante di riferimento deve visitare il bambino. Ci sono dei criteri clinici che fanno sospettare una patologia da streptococco quali ad esempio: sono febbre alta, età compresa tra i 3 e i 14 anni, patina biancastra sulle tonsille, linfonodi sul collo e assenza della tipica triade virale, ossia tosse, rinite e congiuntivite. In questi casi, solo dopo esame clinico, si prescrive il tampone perché si sospetta una tonsillite batterica".

Quale tampone bisogna fare in questi casi?

"Il tampone rapido di nuova generazione. Secondo la letteratura internazionale, infatti, ha un’accuratezza diagnostica comparabile all’esame colturale ma con tempi di attesa ridotti e costo inferiore. Il tampone, dunque, va fatto solo su indicazione del pediatra o del medico di famiglia, dopo valutazione clinica con sintomi da parte del bambino. E il rapido è sufficiente anche per individuare la terapia, anche perché per curare lo streptococco, l'amoxicillina rimane l’antibiotico di scelta, e va somministrata per 10 giorni".

In questo momento però si riscontra difficoltà nel reperire l'amoxicillina. Ci sono alternative valide per curare comunque lo streptococco Beta-emolitico di Gruppo A?

"Laddove non sia possibile trovare l'amoxicillina o in caso di allergia, si possono utilizzare le cefalosporine, una categoria di farmaci che hanno una buona efficacia nel trattamento dello streptococco".

Il tampone preventivo è quindi inutile?

"Fare il tampone preventivo non scongiura in nessun modo la possibilità di evitare la patologia. Non consigliamo assolutamente il tampone preventivo".

Può dire che la situazione attuale è sotto controllo? Che non c'è motivo di allarmarsi?

"La situazione è senza dubbio sotto controllo. Noi suggeriamo al bambino che clinicamente è in buona salute, che ha eseguito la terapia per almeno 24-48 ore e che non presenta febbre, di reinserire tutte le sue attività scolastiche e ludiche. Evitiamo il tam tam, suggeriamo: la visita con valutazione clinica, il tampone solo in caso di sospetto e la terapia quando appriopriata. Ci vuole prudenza, non allarmismo. Le belle giornate, le temperature miti, quando finalmente arriveranno, favoriranno il fisiologico calo della diffusione dello streptococco e altri agenti respiratori.