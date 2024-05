10 consigli per smettere (subito) di russare

La qualità del sonno è fondamentale per affrontare la giornata e per non incorrere in problemi quali irritabilità, ansia, sonnolenza. Ma a mettere a repentaglio una sana e indisturbata dormita può essere il "russamento". Russare è un problema molto diffuso che può infastidire il soggetto che ne soffre, ma anche disturbare chi gli dorme affianco. Come risolverlo in fretta?

Esistono delle accortezze che, nella gran parte dei casi, riducono il russamento regalando sonni sereni e duraturi. Scopriamo quali sono:

La posizione

E' importantissimo scegliere la posizione giusta per dormire. Una cattiva postura, infatti, può favorire il "rumore" notturno. Si russa molto più spesso se si dorme a pancia in su, ad esempio. Questa posizione, infatti, favorisce il rilassamento dei muscoli della gola e della lingue e ostruisce le vie respiratorie. E' la posizione laterale quella che aiuta a non russare.

La scelta del cuscino

Non tutti i cuscini sono uguali ed è bene scegliere quello giusto per evitare di russare. I cuscini migliori per non russare sono quelli che permettono un corretto allineamento tra la colonna vertebrale e la testa. In questo modo le vie aeree non sono ostruite e si respira tranquillamente.

Russare a causa di un'allergia

Se si russa solo in alcuni periodi dell'anno, potrebbe dipendere da un'allergia. In questo caso è bene consultare il medico che, se necessario, prescriverà un'adeguata terapia.

Essere in sovrappeso

Non è una diceria: se si è sovrappeso è più facile che si russi la notte. Il grasso in eccesso, soprattutto intorno al collo, tende ad ostruire la vie aeree provocando il russamento. Perdendo peso il problema potrebbe risolversi del tutto.

Bere tanto

Sapevate che chi beve poco russa di più? L'idratazione quotidiana è fondamentale per evitare tutta una serie di disturbi tra cui anche il russare. Bere la giusta quantità d'acqua durante la giornata evita che le secrezioni nasali e orali si ispessiscano.

Fare una doccia nasale

Se si è raffreddati o si ha il naso tappato ed è questa la causa del russamento, una bella doccia nasale con soluzione salina può essere la soluzione. Aiuterà a tenere il naso pulito, idraterà le mucose e faciliterà la respirazione e il sonno sereno.

Ridurre fumo e alcol

Non è di certo una novità: abuso di fumo e alcol aumentano il russamento. Bisognerebbe ridurre, o meglio ancora evitare, non solo per evitare di russare ma proprio per una salute generale.

La sera mangiare leggero

Fare un pasto più leggero la sera aiuta a digerire e dunque a dormire sereni senza russare.

Temperatura e umidità nella stanza

Per evitare il russamento è importante che la temperatura e l'aria nella stanza in cui si dorme siano equilibrate e non ci sia eccesso, ma neanche carenza, di umidità. La temperatura ideale che dovrebbe avere l'ambiente in cui si dorme è di 18 gradi Celsius e un’umidità dell’aria compresa tra il 40 e il 60%.

Esercizi per non russare

Esistono inoltre dei semplici esercizi quotidiani, una sorta di buone abitudini utili a russare meno o per niente. Eseguirli tutti i giorni, per circa 5-10 minuti può fare la diffrerenza:

Tongue Push-Up: spingere la lingua sul palato e tenere la posizione per 10 secondi Nose Touch: toccare (o cercare di farlo) la punta del naso con la lingua e tenere la posizione per 10 secondi Chin Touch: toccare il mento con la lingua e tenere la posizione per 10 secondi Left Cheek Touch: tirare fuori la lingua e portarla tutta verso sinistra e tenere la posizione per 10 secondi Right Cheek Touch: fare la stessa cosa del Left Cheek Touch ma verso destra Tongue Push-Up With a Spoon: spingere la lingua contro un cucchiaio tenendo questa posizione per 10 secondi Spoon Hold: mettere in bocca il manico di un cucchiaio, tra lingua e labbra e tenere la posizione per 10 secondi

Dopo circa 6 mesi, un anno, si gioverà dei primi risultati. Provare per credere.