Scoliosi nei bambini, come curarla con l'osteopatia. Parla l'esperto

La scoliosi è una patologia che interessa sempre più grandi e piccini. Le ore trascorse allo smartphone, la postura scorretta tenuta a scuola o a casa durante le ore di studio, l'assenza di una costante attività sportiva possono, a lungo andare, pesare sulla colonna vertebrale, con conseguenze più o meno gravi, in età adulta addirittura irreversibili.

RomaToday ne ha parlato con Gabriele Benedetti osteopata European Academy of Osteopathy, il quale ci ha spiegato come curare la scoliosi con l’osteopatia e come prevenire conseguenze irreversibili. Come l'esperto ha spiegato, la scoliosi si manifesta quando "le vertebre si inclinano e ruotano determinando una torsione a spirale della spina dorsale che può colpire con una o due curve il tratto toracico e quello lombare".

Scoliosi e bambini

Una delle fasi più delicate, in cui si può sviluppare una scoliosi grave nell’arco di 3-6 mesi, è proprio il picco di crescita dei bambini, compreso tra gli 8 e i 14 anni, rappresentato nelle bambine dalla comparsa del menarca (la prima mestruazione).

"Per ogni singolo caso di scoliosi - ha spiegato a RomaToday Gabriele Benedetti - vi è un monitoraggio specifico che tiene conto dei gradi Cobb di deformazione della curva, che porta al tipico 'gibbo', rilevante protuberanza sulla schiena visibile nella flessione in avanti del busto e la gradazione Risser, che mostra al livello del bacino, lo stato di maturazione dell’osso in età evolutiva. Entrambe le misurazioni avvengono per mezzo della radiografia in ortostatismo, sotto carico (in piedi). Mettendo in relazione la gradazione Cobb, con quella Risser e l’età del bambino/ragazzo, è possibile determinare il rischio di evolutività e il livello di gravità della scoliosi".

L'esperto ha spiegato ancora che "la scoliosi è considerata lieve entro i 20 gradi Cobb, grave trai 22 e i 50 gradi, gravissima oltre quest’ultimo valore. La gradazione Risser è compresa in una scala tra 1 e 5 dove minore è il valore, più alto sarà il rischio di una scoliosi evolutiva".

Facendo alcuni esempi concreti Benedetti ha sottolineato: "Una bambina di 10 anni con gradazione Cobb di 30 gradi e Risser 1 con avvento della prima mestruazione, sviluppa il rischio massimo di patologia scoliotica che potrebbe andare in direzione dell’intervento chirurgico se non curata tempestivamente. Per le scoliosi lievi, minori di 20 gradi, è sufficiente il trattamento conservativo con l’osteopata e il fisioterapista. Per quelle gravi, entro i 50 gradi, la modalità è la stessa, ma si aggiunge l’utilizzo del busto. L’intervento chirurgico è riservato a quelle gravissime che possono toccare i 60 gradi e oltre". L'operazione chirurgica per la scoliosi è tra le più delicate e importanti al mondo, ma l'ospedale Rizzoli di Bologna e il Bambino Gesù di Roma, fanno sì che l’Italia rappresenti il paese più preparato al mondo nel trattamento chirurgico della scoliosi.

L'osteopatia, come sottolinea Benedetti, può entrare in gioco solo a seguito della visita di un medico o di un fisioterapista. Il trattamento manipolativo è altamente complesso e riservato all’abilità ed esperienza di pochi specialisti, capaci di intervenire direttamente sulle vertebre che rappresentano il fulcro delle curva scoliotica.