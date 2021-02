Sara Assicurazioni sostiene il centro vaccinale del Campus BioMedico

Un gesto concreto da parte di Sara Assicurazioni - Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia - al fianco del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, impegnato a Roma nella campagna vaccinale contro Covid 19.

Il Direttore Generale di Sara Assicurazioni Alberto Tosti e il Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship Marco Brachini, hanno incontrato Marta Risari, Vice Direttore del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico per consegnare una donazione di 50 mila euro, destinata a sostenere finanziariamente la costruzione del nuovo Centro Vaccinale, in grado di somministrare sino a 600 dosi al giorno.

Il contributo rientra nello stanziamento di 500.000 euro previsto da Sara a sostegno di una serie di realtà nazionali e locali, impegnate nella lotta alla pandemia di Covid 19, tra le quali la Croce Rossa Italiana, l’INMI Spallanzani, l’Ospedale IDI e la Comunità di S.Egidio di Roma, l’Ospedale di Galatina di Lecce, l’Istituto Vespucci Colombo di Livorno, la Casa S.Anna di Roma.

“Sin dall’inizio della pandemia da Covid-19 il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico ha raccolto la sfida della lotta al virus posta al territorio e al Paese intero. Con il Covid center che da mesi cura i malati di Covid-19 e da qualche settimana con il Centro vaccini: entrambi emblemi di un modo nuovo di assistere le persone più fragili - ha commentato Marta Risari, vice direttore generale Policlinico Universitario Campus Bio-Medico - Nello specifico il nostro centro vaccini, realizzato in appena 15 giorni anche con il supporto di Sara Assicurazioni e partito l’8 febbraio con la vaccinazione per i cittadini over 80 della Regione Lazio, rappresenta per noi la speranza di uscire il prima possibile da questa lunga crisi. Quella con Sara Assicurazioni è una partnership che rispecchia pienamente i nostri valori: un’idea di sanità fatta di attenzione alla persona, capace di rispondere al territorio rapidamente e con efficienza”.

“Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico è un punto di riferimento per la realtà romana - ha dichiarato il Direttore Generale di Sara Assicurazioni Alberto Tosti - per questo siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito concretamente alla realizzazione di questo nuovo Centro Vaccinale, che avrà sempre più un ruolo importante nella lotta alla pandemia. Siamo consapevoli del ruolo sociale che rivestiamo come assicuratori e anche in questa fase complessa abbiamo voluto scendere in campo al fianco delle famiglie italiane. Questo atto si aggiunge ai provvedimenti già messi in pratica non solo in favore di altri enti impegnati nella lotta alla pandemia, ma anche per sostenere finanziariamente i nostri Agenti e per estendere le tutele assicurative dei nostri Clienti in determinate condizioni contrattuali.”