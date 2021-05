Rocco Toys insieme ad Airc per la ricerca sul cancro: finanzierà progetti scientifici e promuoverà la prevenzione

Rocco Toys, la catena di negozi di giocattoli e prima infanzia a Roma, ha deciso di iniziare una collaborazione con “AIRC - Fondazione AIRC per la ricerca sul Cancro” sposando la loro causa: finanziare progetti scientifici, diffondere informazioni e promuovere la cultura della prevenzione.

In occasione della Festa della Mamma è stato dedicato all’interno dei negozi (di Via Vittore Ghiliani, di Viale dei Colli Portuensi, di Piazzale dei Caduti della Montagnola e di Via Raffaele de Cesare) uno spazio in cui era possibile trovare l’azalea della ricerca, per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne.

Rocco Toys con questa iniziativa mette a disposizione un’ulteriore vetrina per diffondere il loro messaggio e raccogliere fondi. Perché nonostante la situazione di pandemia in cui ci troviamo i tumori non si fermano e non deve fermarsi neanche la ricerca.

L’azienda già da anni collabora con diverse Onlus, con questa nuova iniziativa rafforza ancora di più il suo impegno nel sostenere progetti sociali al fianco di piccole e grandi associazioni.