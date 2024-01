Rigenerare cartilagini delle ginocchia con cellule coltivate in laboratorio: la ricerca del Campus Biomedico

Prelevare poche cellule della cartilagine del naso con un’indolore biopsia, farle crescere in laboratorio e creare una nuova membrana cartilaginea con cui sostituire quella usurata del ginocchio del paziente: si tratta di un nuovo trattamento per l’artrite al centro del progetto di ricerca europeo ENCANTO (Cartilagine ingegnerizzata dal naso per il trattamento dell'osteoartrite) di cui la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico è coordinatore.

Il progetto è una delle ricerche innovative presentate giovedì 25 gennaio, nel corso della Giornata della ricerca della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il presidente della Commissione sanità, politiche sociali e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio Alessia Savo, il commissario straordinario dell’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Fabrizio D’Ascenzo e il direttore del Dipartimento di Scienze biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Giovanni Maga.

Il progetto Encanto del Campus Bio-Medico

Coordinato dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico (principal investigator prof. Gianluca Vadalà), il progetto ENCANTO punta a sviluppare la medicina rigenerativa della cartilagine del ginocchio per farne un’alternativa su larga scala alla più invasiva e onerosa per il paziente impianto di protesi del ginocchio e coinvolge eminenti esperti provenienti da diverse nazioni europee: 18 partners da nove Stati membri dell'UE (Italia, Germania, Croazia, Austria, Polonia, Svezia, Grecia, Paesi Bassi e Finlandia) e un Paese terzo (Svizzera).

"La Fondazione Policlinico Campus Bio-Medico - ha dichiarato il professor Vincenzo Denaro, direttore scientifico e primario emerito di Ortopedia e Traumatologia della Fondazione Policlinico Universitario - è impegnata nello sviluppo di terapie avanzate con l’utilizzo di cellule, in particolare di trattamenti che possano stimolare la rigenerazione dei tessuti, offrendo nuove speranze ai pazienti colpiti da condizioni ortopediche complesse come il mal di schiena cronico, l’artrosi e il ritardo di guarigione delle fratture. Nel complesso, dispone di oltre 60 Unità operative di ricerca e più di 600 studi clinici attivi che coinvolgono oltre 7.000 pazienti. I nostri ricercatori hanno raggiunto importanti risultati nel 2023: un tasso di successo del 36% per i progetti di ricerca presentati in risposta a bandi competitivi nazionali e internazionali e oltre 140 studi clinici tra profit e no profit sono stati valutati dal Comitato Etico”.

“La Giornata della ricerca - ha aggiunto, invece, l’amministratore delegato e direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Paolo Sormani - è l’appuntamento in cui la Fondazione condivide con la comunità scientifica e il mondo istituzionale i progressi più significativi raggiunti nel corso dell’anno e i principali studi in corso. L’attività scientifica è molto importante per noi, sia perché siamo convinti che dove si fa ricerca anche l’attività di cura del paziente sia migliore sia perché vogliamo portare a coronamento il percorso di riconoscimento come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) con specializzazione ortopedica, che speriamo possa essere raggiunto nel 2025”.

Alle sperimentazioni cliniche in ortopedia, con particolare riferimento alla medicina rigenerativa e all’innovazione robotica, è stata dedicata grande attenzione nel corso della Giornata.