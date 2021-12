Prevenzione: una ‘Cinque giorni’ dedicata alla cittadinanza, presso le quattro LloydsFarmacia di Roma

Sono quattro le LloydsFarmacia di Roma, oggi rinnovate e presentate alla cittadinanza con nuovo format. Si è aperta oggi, con l’inaugurazione delle farmacie, la ‘Cinque giorni’ dedicata alla Prevenzione, con autotest gratuiti per la cittadinanza su colesterolo, trigliceridi, glicemia e pressione, parametri cruciali per la salute e il benessere della popolazione, presso le LloydsFarmacie di Roma. La prenotazione è necessaria per consentire la migliore gestione dei flussi e delle presenze, telefonando in Farmacia o recandosi presso la struttura di riferimento. Siglata oggi una tappa importante del percorso delle LloydsFarmacia a Roma, con l’inaugurazione delle quattro farmacie rinnovate.

Si tratta di un percorso - si legge in una nota - che per LloydsFarmacia è da sempre nel segno della prevenzione, della Farmacia di prossimità e di sempre nuovi servizi integrati in farmacia e on line, per rispondere alle più varie esigenze della popolazione. È così che su Roma - continua la nota - si può parlare, fra l’altro, di 700 consegne gratuite a domicilio effettuate da gennaio a novembre 2021 e di 300 tamponi rapidi, realizzati negli ultimi otto mesi. I tamponi rapidi proseguono, su prenotazione telefonica o direttamente in farmacia, nelle Farmacie Roma 1 e Roma 4. Presso le Farmacie Roma 1, Roma 2 e Roma 4 è attiva anche la campagna di vaccinazione anti Covid-19, prenotando tramite il portale salute della Regione Lazio.

“Siamo sempre più motivati a procedere sul nostro percorso di affiancamento alla cittadinanza e di presidio sul territorio, per Prevenzione e Salute. La pandemia da Covid-19 è stata e continua ad essere una sfida cruciale per incentivare prassi di prevenzione, aderenza alle terapie e integrazione di servizi disponibili in farmacia e on line. L’invito alla cittadinanza è a valorizzare l’opportunità, in questi giorni, di autotest gratuiti per monitorare parametri decisivi per la nostra salute. Siamo orgogliosi di poter sancire il nuovo format con questo invito e di poter condividere con la nostra squadra dedicata, ogni giorno, l’impegno a fianco della cittadinanza e del territorio, a Roma che rappresenta per tutti noi una piazza molto importante.” Commenta Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia-Admenta Italia.