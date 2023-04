Prevenzione e divertimento con l'evento "Croce rossa italiana in piazza"

Sabato 22 aprile 2023 in occasione della Giornata sulle Manovre di Disostruzione in Età Pediatrica si terrà l’evento "CRI in Piazza organizzato” dalla Croce Rossa di Roma in Piazza Santa Maria Liberatrice.

L’evento ha come target i più piccoli e mira ad offrire a loro e alle famiglie una giornata all’insegna della prevenzione ma allo stesso tempo del divertimento. “CRI in Piazza vuole essere un momento di incontro e di scambio tra il Volontariato e i Romani per una giornata all'insegna della salute, della prevenzione, del soccorso e del Volontariato" sottolinea la CRI di Roma

Dalle 09:00 alle 18:00 i volontari della CRI daranno prove pratiche di disostruzione delle vie aeree e al massaggio cardiaco collettivo. Durante l’evento sono previste anche visite cardiologiche e diabetologiche gratuite, informazioni sulla donazione del sangue, attività del gruppo cinofili, attività per i più piccoli e tanto altro.