Patologie del piede e della caviglia: open day con visite gratuite a Roma

Alle patologie del piede e della caviglia è dedicato l’Open Day di domenica 16 dicembre, dalle 9 alle 13, presso gli ambulatori ortopedici del Presidio Columbus all’interno della UOC di Traumatologia dello Sport e Chirurgia Articolare della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS diretti dal professor Ezio Adriani.

Un'opportunità per sottoporsi a una valutazione gratuita dell'appoggio plantare, a una valutazione baropodometrica (fondamentale per lo studio del piede e per la postura del corpo) nonché a una valutazione ortopedica focalizzandosi sulle problematiche legate alla caviglia. Questa iniziativa è stata organizzata dal CIPEC il Centro Integrato per la Cura del Piede e della Caviglia, diretto dall’ortopedico Gianluca Falcone.

Il CIPEC, che fa parte della UOC di Traumatologia dello Sport e Chirurgia Articolare del Policlinico Gemelli, è nato con la finalità di affrontare in modo completo le patologie del piede e della caviglia, grazie all'approccio multidisciplinare offerto dagli specialisti del Policlinico Gemelli.

“La UOC di Traumatologia dello Sport e Chirurgia Articolare - ha affermato il direttore Ezio Adriani - si occupa della prevenzione e del trattamento dei traumi sportivi e delle patologie articolari. La caviglia, essendo una delle articolazioni più complesse e sollecitate del nostro corpo, è spesso soggetta a varie patologie e traumi, che richiedono una gestione specializzata. All’interno della nostra UOC è presente il CIPEC che grazie a un team di esperti altamente qualificati, si impegna ad offrire le migliori cure possibili per ripristinare la funzionalità e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da tali problematiche”.

“Lo Sport e i traumi stradali sono la causa della maggior parte delle patologie della caviglia sia ossee che tendinee e legamentose - ha spiegato l’ortopedico Gianluca Falcone - tutto questo rende molto importante una valutazione adeguata da parte di uno staff di specialisti al fine di effettuare una diagnosi accurata e di conseguenze un trattamento personalizzato al paziente. Lo scopo principale di questo Open Day, parte di una serie di giornate di prevenzione che la UOC organizzerà nel corso del 2024, è quello di far conoscere al territorio questa nuova realtà del Policlinico Gemelli e di dare l’opportunità ai pazienti che parteciperanno di avere un consulto medico specialistico e una informazione scientifica sulle patologie della caviglia fornendo informazioni dettagliate sul percorso di cura offerto dal CIPEC”.

Come Partecipare all’Open Day

Gli interessati ad effettuare la valutazione ortopedica, potranno farlo la mattina, dalle 9 alle 13, previa prenotazione che potrà essere effettuata chiamando il numero 06.8081292 o via mail scrivendo a cipec@policlinicogemelli.it. Per informazioni è possibile chiamare il numero 328.9471150