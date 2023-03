Un mondo di travestimenti e giochi: ore di animazione al Bambino Gesù

Sono arrivate all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Palidoro le ore di animazione che il Parco Da Vinci ha raccolto durante l’evento “Giocattolando” dello scorso Natale.

Un evento dal sapore solidale che ha mostrato tutto il lato generoso delle famiglie che hanno portato al Parco oltre 7.000 giocattoli. E con essi ore di gioco e divertimento messe a disposizione dei bambini dell’ospedale Bambin Gesù di Palidoro che il 14 marzo hanno visto arrivare nella ludoteca del nosocomio pediatrico animatori professionisti, pronti ad accompagnarli in un mondo magico fatto di travestimenti e giochi di immaginazione accanto ai clown dottori, padroni di casa.

Una mattinata unica attenta alle regole di sicurezza ma non per questo meno gioiosa e colorata per dare ai bimbi un pizzico di serenità e spensieratezza. Protagonista indiscusso il mago dolce che, affiancato da attori travestiti da supereroi e principesse, ha dato vita ad uno spettacolo coinvolgente e interattivo.

L’attenzione del Parco Da Vinci verso i più fragili, soprattutto bambini, è una caratteristica presente sin dai suoi esordi. Il Da Vinci ha sempre interagito con associazioni e soggetti che sul territorio operano accanto a famiglie in difficoltà e a persone meno fortunate. Dismettendo i panni di semplice parco commerciale per essere protagonista di iniziative solidali tramite i suoi ampi spazi all’aperto ma anche mostrando una grande voglia di adattarsi e andare incontro alle richieste del terzo settore o delle istituzioni