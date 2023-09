Notte dei Ricercatori, il Bambino Gesù apre le porte ai "piccoli investigatori della scienza"

L’Ospedale pediatrico Bambino Gesù aderisce all’iniziativa organizzata da Frascati Scienza e finanziata dalla Commissione europea e apre le porte per introdurre piccoli investigatori alle meraviglie della scienza attraverso esperimenti, visite guidate e incontri con i ricercatori a misura di bambini e ragazzi.

Settimana della scienza al Bambino Gesù

Il 25, 26 e 27 settembre alcune classi di istituti d’istruzione di I e II grado di Roma e Ciampino parteciperanno all’evento “Che cosa fa un ricercatore? Le scuole in tour nei laboratori di ricerca”. I laboratori di San Paolo del Bambino Gesù si apriranno agli studenti, che, con la guida di alcuni ricercatori, avranno la possibilità di scoprire l’attività che viene svolta all’interno degli spazi dedicati alla ricerca scientifica. Al termine della visita è previsto un momento di confronto tra ragazzi e referenti della Direzione scientifica.

Il 28 e 29 settembre sarà la volta dei bambini ricoverati in ospedale. Con “Ricercatori per un giorno: al cantiere dello scheletro” le ludoteche delle sedi del Gianicolo e di Palidoro si trasformeranno in un laboratorio scientifico. I ricercatori coinvolgeranno i bambini e i ragazzi con giochi, esperimenti e osservazioni al microscopio, per aiutarli ad apprendere nozioni sullo scheletro umano. Gli esperti del RIS e del Servizio Cinofili dell'Arma dei Carabinieri di Roma animeranno, invece, l’attività con i più piccoli “Sulla scena del crimine: le indagini degli agenti a 4 zampe”. I giovani pazienti potranno vivere l’emozione di un’ispezione sulla scena del crimine: dalla verifica delle impronte digitali alla raccolta delle prove aiutati dal “fiuto” dei cani poliziotto. Al termine dell’investigazione a tutti i partecipanti verrà rilasciato un simpatico “Attestato di detective”.

Infine, il 29 settembre alle ore 15:00 appuntamento aperto a tutti con la diretta sul profilo Facebook dell’ospedale “Cellulari, tablet e videogiochi: guida a un uso consapevole” per un confronto sulle opportunità e i limiti dei dispositivi digitali per i più giovani. Alle domande poste in diretta dagli utenti collegati risponderà il prof. Stefano Vicari, responsabile di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza del Bambino Gesù. L’obiettivo è orientare ragazzi e famiglie verso una migliore consapevolezza e comprensione delle possibilità offerte dagli strumenti digitali, così da contribuire a ridurre i rischi che derivano da un uso eccessivo e senza filtri.

La Settimana della scienza e la Notte europea dei Ricercatori

Promosse dalla Commissione europea fin dal 2005, la Settimana della scienza e la Notte europea dei ricercatori prevedono iniziative in tutti i Paesi dell’Unione. L’Italia partecipa con diversi progetti, tra cui LEAF – heaL thE plAnet’s Future, prendiamoci cura del futuro del pianeta, con il coordinamento di Frascati Scienza e la partecipazione di circa 50 enti e istituzioni, tra cui l’Ospedale Pediatrico della Santa Sede. Gli argomenti trattati spaziano dalla biodiversità all’economia circolare, da salute e benessere all’efficientamento energetico e a uno stile di vita sostenibile anche in rapporto all’evoluzione tecnologica e digitale. Sono previsti eventi in 34 città italiane. Promuovere l’incontro tra ricercatori e cittadini, specie i più giovani, ha l’obiettivo di mostrare l’impatto del lavoro di ricerca sulla vita quotidiana favorendo la divulgazione scientifica e lo scambio reciproco.