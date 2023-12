Nefrocenter acquista un nuovo centro medico all'Eur

Nefrocenter, primo gruppo privato italiano specializzato nel settore Nefrologia e Dialisi, Diabetologia e Malattie Metaboliche, Cardiologia acquista una nuova struttura a Roma, precisamente all’’Eur.

Il nuovo centro medico privato, CMM (Centro Medico Michelangelo) è sito in zona EUR-Montagnola ed è specializzato nella prevenzione, diagnosi e cura delle più comuni patologie. Il poliambulatorio si aggiunge al Rome American Hospital e alla RSA Longoni sempre di proprietà del gruppo privato che con questo nuova acquisizione mira a consolidare la sua presenza a Roma e nel Lazio.

Il CMM è riconosciuto come punto di riferimento del territorio per quanto riguarda la prevenzione e la salute grazie al coinvolgimento di specialisti affermati, alle diverse prestazioni offerte e alle apparecchiature diagnostiche di avanguardia in suo possesso.

Nello specifico il poliambulatorio è specializzato in: Allergologia, Andrologia, Angiologia, Cardiologia, Cardiologia Pediatrica, Chirurgia Generale, Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Logopedia Pediatrica, Medicina del Lavoro, Medicina dello Sport, Medicina Interna, Neurochirurgia, Neurologia, Oculistica, Oncologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria Neonatologia, Psicologia, Scienza dell’Alimentazione, Senologia, Urologia.